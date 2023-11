Mostra d’arte e una cena: "Nel nome di Francesca"

Francesca Pirozzi è morta nel 2016, all’età di 24 anni, all’ospedale di Muraglia, dove aveva scelto di curarsi per un linfoma. Prima di morire aveva fatto in tempo a scrivere una tesi di laurea sull’alimentazione in chemioterapia. Da lei suo padre Marco Pirozzi ha preso la forza per organizzare iniziative a sostegno della ricerca dell’Università di Urbino, con l’obiettivo di sconfiggere un giorno la malattia.

Con questo spirito il papà di Francesca ha organizzato due momenti aperti a tutta la provincia per venerdì: una mostra di opere d’arte in Corso Matteotti 163 a Fano ("Quadri e preziosi per la ricerca"): quadri e sculture donate da artisti di diverse parti del mondo alla Fondazione Pirozzi, oltre ad orologi e preziosi provenienti da collezioni private, che potranno essere acquistati all’asta fino al 31 dicembre 2023. E, a seguire, alle 20, una serata di gala (tema "Alla ricerca del cibo ideale"), al ristorante "Sambuga" di Fano dove, spiega papà Marco, "porre l’attenzione sul cibo come fattore fondamentale nella vita di tutti i giorni, con interventi di medici, produttori e diversi ospiti del territorio". Il ricavato dell’asta e della serata di gala hanno lo scopo di raccogliere fondi per il progetto di ricerca che la Fondazione Pirozzi sta sostenendo con risultati davvero importanti. "Tutte le iniziative che continuiamo a portarle avanti in nome di Francesca hanno la grande spinta di fare cose utili e concrete, oltre a parlare ogni giorno di lei come fosse ancora con noi", dice il papà che spiega il progetto: "La Fondazione Pirozzi, in memoria di Francesca scomparsa per un linfoma a 24 anni, continua a lavorare sui concetti di utile e ideale. Il libro “Il Cibo Ideale“, che contiene la sua tesi sull’alimentazione in chemioterapia e i contributi di medici, nutrizionisti e chef stellati, ha portato la storia di Francesca e il tema del mangiare sano in giro per l’Italia. La Fondazione Pirozzi ha l’obiettivo di creare informazioni, contenuti e materiali utili a chi si ammala come lei, ma soprattutto di generare fondi per la ricerca. Continuiamo a fare attività concrete, tangibili e misurabili, per sostenere un progetto del Dipartimento di Scienze e Biologia Molecolare dell’Università di Urbino, dove un gruppo di ricerca grazie a nuove strategie sperimentali sta ottenendo interessanti risposte nei modelli cellulari tumorali".

Davide Eusebi