Mostra d'Arte per la Tutela Ambientale, L'Investimento sui Giovani di Pesaro

L’arte incontra la solidarietà, l’ambiente e anche le giovanissime generazioni. È l’obiettivo della mostra d’arte che si terrà nei giardini "Nilde Iotti" (tra piazzale della Libertà e il Moletto) venerdì, dalle 17 alle 22, e promossa da Piattaforma solidale, Arte Solidale e Pro Art. "L’arte e le nuove generazioni per la tutela dell’ambiente": un nome che traccia già il percorso della mostra che vedrà esposte le opere di 25 artisti che, durante la giornata, avvieranno anche una serie di laboratori gratuiti dedicati ai bambini tra gli 8 e i 13 anni. "Mosaici, lavorazione della creta, acquerelli e acrilici. I bambini potranno sperimentare tante tecniche artistiche in totale libertà, ma sempre seguiti dai nostri artisti", ha spiegato Gabriele Polverari di Pro Art.

Un investimento sul futuro "ma soprattutto sui giovani" lo ha definito Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma Solidale. "I nostri ragazzi vengono spesso additati come nullafacenti, ma non è così. Bisogna dare loro stimoli e possibilità di esplorare il mondo, nel segno dei valori che portiamo avanti da anni: solidarietà, inclusione e accessibilità". Una città, la nostra, che ha "una lunga tradizione di solidarietà – continua l’assessore Luca Pandolfi – e che continua su questa strada grazie anche a iniziative di questo tipo. Non a caso proprio quest’anno celebreremo i 30anni dalla scomparsa di don Gaudiano, una figura che per la nostra città è stata fondamentale e tramanda, ancora oggi, i valori della solidarietà nella comunità".

Un appuntamento nato grazie alla collaborazione dello Spazio Conad, che ha fornito tutti i materiali ecologici; Therapeia; T41b; Assistudio e tutte le parrocchie di Pesaro, con l’obiettivo rivolto a Pesaro 2024. "Un bel banco di prova per la città, che unisce l’ambiente, i giovani e l’arte in uno spazio che, dopo il restyling – conclude il vicesindaco Vimini - è perfetto per ospitare iniziative di questo tipo"

Giorgia Monticelli