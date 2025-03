Mostra dedicata a Mario Luni

Si è inaugurata pochi giorni fa, nel Parco archeologico di Forum Sempronii, una mostra permanente sui 50 anni di scavo nell’antica città romana. La mostra, 23 pannelli con brevi testi e molte immagini, racconta questo mezzo secolo di lavoro pressoché ininterrotto. Cinque decenni che hanno visto prima Mario Luni e poi il suo allievo Oscar Mei scavare coi loro studenti e collaboratori, italiani ma anche stranieri: a Fossombrone, a Calmazzo, ad Acqualagna, e lungo il percorso dell’antica consolare. La mostra è dedicata a Mario Luni, docente per 40 anni all’Università di Urbino e dal 1974 primo direttore degli scavi a Forum Sempronii, e al professor Giancarlo Gori, che ci ha lasciati da poco, grande studioso delle antichità locali e promotore, con Luni, degli scavi nell’antica città, nonché della creazione del Parco e del Museo archeologico. Forum Sempronii copriva 25 ettari e in 50 anni ha regalato scoperte interessanti, come i resti di un imponente edificio termale, con strutture per il riscaldamento e vasche per l’acqua calda e fredda. O ancora l’anfiteatro, che misurava 100 metri per 70. Molto belli anche i mosaici: tra questi quello di una coppia di cani nella "casa di Asclepio" e altri pavimenti decorativi.

a. b.