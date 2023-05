Mostra del Cinema, arriva anche Verdone

Giuseppe Tornatore, Dante Ferretti, Carlo Verdone. E poi ancora i 40 anni di Flashdance e tre film italiani in anteprima mondiale. Il recente disegno di fare della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro una rassegna sempre più “pop“ e sempre meno per addetti ai lavori, sta producendo i suoi primi evidenti risultati con le anticipazioni sulla prossima edizione (la 59ª dal 17 al 24 giugno) che parlano da sole. Alla già nota annunciata partecipazione del Premio Oscar Giuseppe Tornatore (al quale è stato dedicato l’Evento speciale), l’apertura in piazza con Flashdance si aggiunge l’arrivo di Carlo Verdone per i 40 anni di Borotalco e quella di un altro premio Oscar, lo scenografo marchigiano Dante Ferretti. Non bastasse si aggiungeranno tre film italiani in anteprima mondiale e poi spazio al cinema sperimentale argentino e a quello di due registe internazionali: Milena Gierke e l’anglo-palestinese Rosalind Nashashibi.

Si parte il 17 giugno col film cult degli anni ’80: Flashdance. A 40 anni dal suo debutto torna su grande schermo in Italia grazie alla Mostra del film di Adrian Lyne con l’indimenticabile Jennifer Beals, premiato con l’Oscar per la migliore canzone, Flashdance… What a Feeling di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara. Dopo Liliana Cavani e Mario Martone, l’evento speciale dedica la sua attenzione al cinema del Premio Oscar Giuseppe Tornatore. Verranno presentati tutti i suoi film per il cinema, tra cui Ennio, straordinario documento su Morricone, e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata, in collaborazione con Cinecittà, in occasione del suo 35° compleanno. A omaggiare l’artista, che sarà ospite a Pesaro per una tavola rotonda, anche una mostra fotografica e la monografia Giuseppe Tornatore. Il cinema e i film (a cura di Pedro Armocida e Emiliano Morreale), 85° volume della collana Nuovocinema di Marsilio. In viaggio verso #Pesaro2024, capitale italiana della cultura, la Mostra intende rendere omaggio al cinema italiano più popolare incontrando grandi autori e presentando film che hanno fatto la storia del cinema; non solo italiano. Il luogo eletto all’incontro con grandi personaggi e a racconti di vita è il Cinema in Piazza. Oltre al film di apertura, Flashdance e di chiusura (Nuovo cinema Paradiso), la piazza ospiterà una serie di proiezioni accompagnate dai suoi protagonisti come Dante Ferretti, il grande scenografo Premio Oscar, che accompagnerà la presentazione della sua autobiografia "Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar"(di Dante Ferretti con David Miliozzi, edizioni Jimenz) in occasione degli 80 anni con la proiezione di Hugo Cabret di Martin Scorsese per cui ha vinto la terza statuetta.

Carlo Verdone racconterà la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco, che lo scorso anno ha compiuto 40 anni, in cui per la prima volta interpreta un protagonista a tutto tondo. E poi le anteprime mondiali della Mostra. Si parte con Dario Bellezza a cui è dedicato il documentario Bellezza, addio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Di tutt’altro tenore è Cocoricò tapes il documentario firmato da Francesco Tavella, che racconta con immagini inedite e materiali d’archivio le lunghe notti della discoteca romagnola divenuta luogo di espressione artistica, politica e sociale negli anni ‘90. C’è poi un sorprendente esordio alla regia, quello di Alessandro Marzullo che ha anche scritto la sceneggiatura di Non credo in niente, un viaggio notturno nell’anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent’anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni. In cartellone anche Sognando Venezia, appena premiato ai David di Donatello.

Claudio Salvi