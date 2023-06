Mostra del Cinema: è uscito il bando per il Premio Miccichè

E anche quest’anno la Mostra internazionale del nuovo cinema premierà i giovani. E’ stata indetta infatti la 5ª edizione del Premio intitolato a Lino Miccichè, promosso dal Sindacato nazionale critici cinematografici in collaborazione con la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, realizzata con il contributo della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero.

L’iniziativa è stata ideata per i giovani, avviandoli così ad un lavoro di ricerca riguardante l’arte cinematografica, in linea con la visione intellettuale ed appassionata di Lino Miccichè, fondatore, insieme a Bruno Torri, della prestigiosa Mostra di Pesaro. Sono ammessi per la sezione "giovanissimi" gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. E’ richiesta la recensione della lunghezza massima di 4.000 battute (spazi inclusi) di un film uscito nelle sale cinematografiche o sulle piattaforme on line dopo il 1° gennaio 2022. Per la sezione "giovani", riservata agli studenti di Università, Scuole di Cinema, Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA e agli iscritti ad associazioni cinematografiche è richiesto un saggio critico della lunghezza di 8.000 battute (spazi inclusi) di un film uscito nelle sale cinematografiche dopo il 1° gennaio 2022 o di una serie tv andata in onda dopo il 1° gennaio 2022. I partecipanti dovranno inviare il saggio in formato word o pdf , insieme ad un breve curriculum, indicando nome, cognome, indirizzo e-mail e numero telefonico di riferimento. L’indirizzo [email protected], entro il 28 maggio 2023. La partecipazione è gratuita. Premi sezione A: 1° premio: 300€ + targa; 2° premio: 200€ + targa; 3° premio: 100€ + targa Abbonamento annuale alla rivista “CineCritica“. Premi sezione B: 1° premio: 500€ + targa; 2° premio: 300€ + targa; 3° premio: 200€ + targa. La premiazione avverrà nella serata conclusiva della 59ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà dal 17 al 24 giugno.