Mostra del Cinema, il manifesto realizzato da Massi. E’ ispirato a ’L’uomo con la macchina da presa’

Il manifesto della 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro da ieri al 21 giugno 2025, è stato realizzato dal pergolese Simone Massi. In attesa di scoprire gli ospiti e il programma della nuova edizione del festival che quest’anno compie ufficialmente 60 anni, Simone Massi, uno dei maestri dell’animazione non solo italiana, firma la locandina che vuole riflettere l’essenza della manifestazione, sempre attenta alle nuove forme e ai nuovi linguaggi, ma con un occhio rivolto all’eccellenza del cinema passato e presente. La creatività è ispirata a un fotogramma de "L’uomo con la macchina da presa" (1929), l’opera più famosa e rivoluzionaria del regista sovietico Dziga Vertov. L’artista realizzerà come prossimo step anche la sigla del festival che gli dedicherà un ampio omaggio all’interno della tradizionale sezione Corti in Mostra dedicata al cinema d’animazione d’autore italiano curata da Pierpaolo Loffreda.

Simone Massi è un pluripremiato animatore, regista di cortometraggi e illustratore italiano, autore di libri e manifesti per il cinema (Biennale di Venezia). Cercando di raccontare cosa lo ha spinto a realizzare l’immagine per il festival, Massi dice: "Il disegno realizzato per gli amici della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro vuole essere un omaggio alla settima arte, al vero che diventa falso e viceversa. E poi alla passione, alla sperimentazione, al coraggio, all’indipendenza che non si piega al compromesso, alle mode, al potere. Tutto questo mi sembrava che potesse essere raccontato rielaborando un fotogramma di un film per diventare l’immagine di un festival che fa cifra tonda e che rimane indiscutibilmente Nuovo e, mai come ora, prezioso, indispensabile".

Interviene anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani: "Affidare all’artista marchigiano Simone Massi la realizzazione del manifesto della 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è una scelta che ci riempie di orgoglio e che sentiamo profondamente in sintonia con lo spirito della nostra città e del Festival – dichiara il primo cittadino della città di Rossini -, Massi, con la sua mano poetica e inconfondibile, riesce a restituire senso e bellezza anche alle immagini più semplici. La sua opera, ispirata a un capolavoro visionario come L’uomo con la macchina da presa, incarna perfettamente l’anima della Mostra. In un anno speciale, in cui celebriamo i 60 anni di vita del nostro Festival, questo manifesto rappresenta un ponte tra le origini e il futuro, tra il linguaggio delle avanguardie e la sensibilità contemporanea. È un’immagine che racchiude la passione, il coraggio e l’indipendenza che da sempre animano la nostra manifestazione, rendendola un punto di riferimento per il cinema che osa, che sperimenta, che resiste".