Mostra del cinema La piazza fa il pieno al ritmo di Flashdance Oggi film cult e anteprime

di Claudio Salvi

La piazza della 59ª Mostra del nuovo cinema fa il pieno. Già la pre-anteprima con "Quando" il film di Walter Veltroni aveva registrato nella sera di venerdì un inaspettato successo avviando di fatto le proiezioni en plein-air del festival. Ieri sera poi l’atteso tutto esaurito per l’apertura ufficiale della Mostra con il film cult "Flashdance", in occasione del quarantennale della pellicola campione d’incassi nel 1983. A salutare il pubblico pesarese il regista Adrian Lyne che in un videomessaggio registrato e proiettato su grande schermo ha raccontato un piccolo aneddoto sulla prima visione di Flashdance. "Io e il mio assistente – ha detto il regista americano – eravamo seduti davanti, poi c’era il pubblico e in fondo alla sala c’erano i responsabili dello studio cinematografico Paramount. Stavo guardando il film, ed ero piuttosto sconvolto; allora dissi all’assistente: ‘Ma è così brutto come penso?’ Ci fu una lunga pausa, poi l’assistente disse: ‘Sì’. A quel punto allora dissi: ‘C’è un modo per andarcene senza che i responsabili ci vedano?’ Ma, proprio in quel momento, il pubblico cominciò a ridere. Ed era una risata positiva. Così capii che il film stava piacendo. Quindi non ci fu bisogno di andare via. E spero che Flashdance piaccia anche a voi del Pesaro Film Festival". E in effetti a 40 anni dal suo debutto e dopo centinaia di riproposizioni in tv ha fatto un certo effetto rivedere il film su grande schermo con l’indimenticabile Jennifer Beals e ad accompagnarla quella splendida "What a Feeling" di Giorgio Moroder e Keith Forsey, interpretata da Irene Cara che vinse l’Oscar.

Oggi la giornata di proiezioni del festival inizia alle 15 con la sezione dedicata al regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore che propone al Teatro Sperimentale "L’uomo delle stelle (1995)", film che ottenne il premio della giuria a Venezia e candidato agli Oscar come miglior film straniero con Sergio Castellitto protagonista. Per proseguire alle 21 con un altro film cult, "La leggenda del pianista sull’oceano" (1998), tratto dal monologo di Alessandro Baricco e vincitore di moltissimi premi tra cui un Golden Globe per la migliore colonna sonora di Ennio Morricone, sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, per citarne solo alcuni.

Grande attesa per le anteprime mondiali che saranno protagoniste sul grande schermo di piazza del Popolo: questa sera alle 21.30 la proiezione di "Sognando Venezia" di Elisabetta Giannini. Il corto diretto dalla Giannini che ha per protagonista Francesco Di Leva (ospite a Pesaro con la regista), vincitore del David di Donatello come miglior attore sullo schermo per la prima volta con sua figlia Morena. A seguire l’atteso "Cocoricò Tapes" di Francesco Tavella. Un ricordo dirompente delle notti della celebre discoteca diventata famosa per le sue notti colorate e in qualche modo trasgressive e di tutta una generazione, quella degli ’90, attraverso immagini d’archivio e testimonianze inedite. A presentare la pellicola lo stesso regista che sarà presente alla serata. Per la rassegna ‘La Vela incantata - Il cinema in spiaggia’ con l’omaggio ad alcune delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano, alle 21.30 la proiezione del film Lucky Luciano di Francesco Rosi con l’indimenticabile interpretazione di Gian Maria Volontè.