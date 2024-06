Mostra del Cinema, si ride sul serio. È il giorno di Ficarra e Picone

Dopo il bagno di folla in piazza del Popolo per Sergio Castellitto e il suo "Non ti muovere" e la proiezione di ieri sera del film cult "Quattro matrimoni e un funerale" ricchissima la terza giornata della Mostra del nuovo cinema che quest’anno vede Marche multiservizi come main sponsor. Si parte stamattina alle 10 a Palazzo Gradari con la presentazione del volume Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato di Anna Crispino alla presenza dell’autrice, a cui seguirà la tavola rotonda con Ficarra e Picone (foto) moderata da Pedro Armocida e Giulio Sangiorgio, curatori della monografia "Ridere sul serio. Il cinema e i film di Ficarra e Picone". Nel pomeriggio, dalle 16 allo Sperimentale, proseguono i film della retrospettiva dedicata ai due artisti siciliani con "Il primo Natale", e "Andiamo a quel paese".

a seguire in serata le proiezioni speciali di due film nati proprio a Pesaro con "Mondo Altro" di Viola Bartolini e "Le belle estati" di Mauro Santini, alla presenza dei rispettivi registi. Le "belle estati" di Santini è stato realizzato con gli studenti del liceo Mengaroni di Pesaro. Il film è la rilettura di due romanzi di Cesare Pavese ("La bella estate" e "Il diavolo sulle colline") messa in atto da studentesse e studenti che si appropriano di temi e figure pavesiane, rispecchiandosi nei personaggi e trasponendo la Torino del dopoguerra nella Pesaro contemporanea. Presentato in concorso al Torino Film Festival, il film è stato premiato recentemente al Sicilia Queer Filmfest come miglior lungometraggio.

Alle 16 all’Astra al via il Pesaro Film Festival Circus con il laboratorio Animare la Mostra del Cinema di Pesaro con Giulia Betti e alle 18 la proiezione del film Les Inseparables di Jérèmie Degruson, in lingua originale con oversound recitato dall’attore Andrea Fugaro. In piazza del Popolo (21,30), "La sola concreta realtà - Tre Allegri Ragazzi Morti" di Carlo Fusani che precede l’evento Emergency con la proiezione di "Uomo in mare" di Igor Borghi, alla presenza di Michela Greco e Roberto Maccaroni.

A seguire Ficarra e Picone incontreranno il pubblico della Piazza per presentare il film da loro diretto e interpretato "L’ora legale". A chiudere una giornata ricchissima, nel suggestivo cortile di Palazzo Gradari, a mezzanotte, Il Muro del Suono – dedicato a Zagor Camillas - un mix di cinema e note, tra sonorizzazioni dal vivo e performance esclusive con Paolo Spaccamonti e Ramon Moro che sonorizzano Die Puppe di Ernst Lubitsch. C.Sal.