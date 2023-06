Mostra del cinema, su il sipario Flashdance, che tuffo negli anni ’80

di Claudio Salvi

Una grande ledwall con un robusto impianto audio in un Centro Arti visive Pescheria tirato a lucido. Anche questo è il segno dei tempi che cambiano e così anche il festival che per tradizione vanta meno red carpet della storia da quest’anno avrà un’edizione con illustri protagonisti. Non tantissimi ma di quelli che "pesano": due premi Oscar (Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti) e Carlo Verdone. Ieri la presentazione alla stampa della 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (da oggi al 24 giugno), con il sindaco Matteo Ricci "quest’anno sarà un festival da capitale"; l’assessore e presidente della Fondazione, Daniele Vimini "la Mostra ha ottenuto una vera dimensione da festival anche grazie al legame creato in questi anni con la città" e il direttore organizzativo Cristian Della Chiara.

A presentare il programma il direttore della Mostra Pedro Armocida. Dopo le pre-anteprime di ieri con Ilaria Cucchi al Solaris e Walter Veltroni in piazza questa sera (ore 21.30) ad aprire il festival sarà il film cult e simbolo degli anni ’80: Flashdance. A 40 anni dal debutto torna su grande schermo il film di Adrian Lyne grazie alla mostra di Pesaro. Oggi (ore 15), si parte con la retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore con la proiezione al Teatro Sperimentale del film esordio alla regia, Il Camorrista (1986) ispirato alla vita del boss Raffaele Cutolo e, alle 17.50 di Stanno tutti bene (1990), con un’indimenticata interpretazione di Marcello Mastroianni, protagonista della pellicola pluripremiata. Alle 21 sarà la volta de Il Cane blu, episodio tratto da La domenica specialmente, con le musiche di Ennio Morricone, e a seguire di Una pura formalità, con Gérard Depardieu e Roman Polanski. Domenica alle 15 la sezione dedicata al regista Premio Oscar prosegue la programmazione sempre nella cornice del Teatro Sperimentale con L’uomo delle stelle (1995), premio della Giuria a Venezia e candidato agli Oscar come miglior film straniero con Sergio Castellitto protagonista, per proseguire alle ore 21 con La leggenda del pianista sull’oceano (1998), tratto dal monologo di Alessandro Baricco e vincitore di moltissimi premi tra cui un Golden Globe per la migliore colonna sonora di Ennio Morricone, sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, per citarne solo alcuni. Grande attesa per le anteprime mondiali che saranno protagoniste sul grande schermo di piazza del Popolo: domenica alle 21.30 con la proiezione di Sognando Venezia di Elisabetta Giannini e, a seguire, Cocoricò Tapes di Francesco Tavella. Il corto diretto dalla Giannini ha protagonista Francesco Di Leva, ospite a Pesaro con la regista, vincitore del David di Donatello come miglior attore sullo schermo per la prima volta con sua figlia Morena. A seguire il doc di Tavella, ricordo dirompente delle notti del Cocoricò e di tutta una generazione ’90 attraverso immagini d’archivio inedite. Ad accompagnare il suo lavoro il regista, presente durante la serata. Il primo weekend della Mostra propone la rassegna La Vela incantata – Il cinema in spiaggia con l’omaggio ad alcune delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Si parte stasera alle 21.30 con Amarcord di Fellini per proseguire domenica con Lucky Luciano di Francesco Rosi con l’indimenticabile interpretazione di Gian Maria Volontè.