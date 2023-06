Mostra del Nuovo Cinema a Pesaro Il Festival premia la grande qualità

La Mostra internazionale del nuovo cinema ha assegnato ieri i premi del concorso Pesaro Nuovo cinema. Le tre giurie del concorso ufficiale hanno decretato i propri vincitori. La giuria internazionale (composta dall’artista Rä Di Martino, dal regista e critico argentino Pablo Marin e dalla regista Francesca Mazzoleni), ha assegnato il premio a Broken View di Hannes Verhoustraete (2023), Belgio - con due menzioni speciali a Gewesen Sein Wird di Sasha Pirker - (2022), Austria – e a Pruebas di Ardélia Istarú - (2022), Costa Rica FranciaBelgio.

La giurìa giovani, composta da venti studenti provenienti dalle università di tutta Italia con insegnamenti di storia del cinema e dalle principali scuole di cinema e accademie di belle arti, ha scelto Argileak di Patxi Burillo Nuin - (2022), Spagna – con due menzioni speciali a Sensitivity in low light conditionis di Stefan Kruse Jørgensen - (2022), Danimarca – e a Broken View di Hannes Verhoustraete - (2023), Belgio – mentre la giurìa del Sindacato critici, composta da Alessandro Cuk, Francesco Grieco e Chiara Nicoletti, ha premiato The Apocalyptic is the mother of all Christian Theology di Jim Finn - (2023), – con una menzione speciale a Broken View di Hannes Verhoustraete (2023), Belgio. Per il concorso (Ri) Montaggi Il cinema attraverso le immagini, assegnato il premio a She’s ai icon the making of a gay icon in media di Emanuele Loddo, da parte dei giurati Martina Barone, Valerio Coladonato, Elena Gipponi con una menzione speciale a Footsteps di Evelyn Kreutzer. La sezione Vedomusica, con la giurìa composta da Alice Cucchetti, Luca Lumaca e Giulio Sangiorgio, dedicata ai videoclip, premia Splash – Colapesce, Dimartino diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli.

Sono stati inoltre consegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio per la critica cinematografica, concorso organizzato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Sezione A primo premio a Nicola Crisafi, Super Mario; secondo premio a Cristina Di Maria, Pinocchio; terzo premio a Francesco Loi, Living. Nella sezione B il primo premio è andato a Marco D’Agostino (Decision to leave); il secondo a Niccolò Busca (The Fabelmans); il terzo Pier Giovanni Adamo (La maman e la putain).