Mostra del nuovo cinema: "Non dimenticare Aprà"

Il premio “Pesaro Nuovo Cinema“ ad Arielle Dombasle e la proiezione del film “La tenerezza“, alla presenza dell’autore Gianni Amelio sono tra gli appuntamenti di oggi alla Mostra del nuovo cinema. La giornata inizia con “Matinée – Un caffè alla Maddalena“ (alle 10 alla Maddalena presentazione del libro-intervista “Lo sguardo attivo di Gianni Fiorito. Fotogiornalismo, fotografia di scena e altri territori“ a cura di Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce). A seguire incontro con il regista Tommaso Ottomano che ha scritto e diretto molti dei videoclip più interessanti degli ultimi anni per artisti come Lucio Corsi, Måneskin e Jovanotti. A chiudere la mattinata sarà l’incontro “Imaginary Music“ alla presenza di Ginevra Nervi, Luca Pacilio e Rodrigo D’Erasmo. Alle ore 16 alla Maddalena “Adriano gli Amici“, nel ricordo di Adriano Aprà. Alle 15 allo Sperimentale proiezioni sul Cinema di guerra fascista; alle 16,40 prosegue il concorso internazionale, cuore della Mostra. Alle 18,15 proiezione speciale di “Deriva“ di Danilo Monte, alla presenza del regista. Parallelamente continuano i focus sulla regista cilena Jeannette Muñoz e l’artista sperimentale statunitense Jerome Hiler. Dalle 21,30 Cinema in piazza omaggia l’attrice e regista franco-statunitense Arielle Dombasle, che riceverà il Premio Pesaro Nuovo Cinema 61 e presenterà il suo ultimo film “Les secrets de la princesse de cadignan“. Alle 21 Gianni Amelio (foto) presenta il suo film “La tenerezza“.