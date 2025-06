Mostra del Nuovo cinema. Sold out il film della Gaudiano. Oggi luci su Guanciale e Zagor

Hanno riempito lo Sperimentale due volte (vedi foto) gli alunni delle scuole Carducci e Giansanti, applauditi protagonisti, ieri mattina, di un mediometraggio proiettato nell’ambito della 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Il progetto, vincitore di un importante bando ministeriale, nato sotto l’egida dell’Associazione nazionale magistrati, ha visto ben cento alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Gaudiano misurarsi con l’affascinante arte attoriale, ma anche con tutto ciò che comporta la fattura fisica di un film: il soggetto, la sceneggiatura, la scelta delle location, i costumi. Un progetto, ha sottolineato il vicesindaco Daniele Vimini, "di alto valore culturale e istituzionale", che ha acceso i riflettori su un immaginario – ma forse non troppo – caso di cronaca, in cui un gruppo di adolescenti si ritrova al centro di un processo penale per un caso di bullismo. Un progetto che ha visto il coinvolgimento e supporto anche dei magistrati del tribunale di Pesaro, all’interno del quale sono state girate numerose scene. Il film, intitolato "Un giorno, da grandi" è stato realizzato da Pierluigi Siena (che ha firmato la regia) e Adriano Razzi (sua la sceneggiatura), con il prezioso sostegno degli insegnanti della scuola.

Ma intanto la Mostra del Nuovo cinema prosegue, oggi, con l’arrivo di Lino Guanciale e l’atteso film dedicato a Zagor, al secolo Mirko Bertuccioli, anima dei ’Camillas’, talentuoso musicista pesarese ucciso dal covid nel 2020. Ma andiamo con ordine. Dalle 21.30, la rassegna Cinema in Piazza proietta il cortometraggio ’The Box’, alla presenza del protagonista Lino Guanciale e della regista Francesca Staasch. Seguirà "Yuri", cortometraggio poetico di Ryan William Harris, giovane regista irlandese cresciuto in Italia. Il film, promosso insieme a Emergency, racconta l’arrivo di una bambina ucraina in fuga dalla guerra e il suo incontro con un’ex artista circense. A seguire l’atteso "La leggenda di Zagor", film-ricordo dedicato a Mirko Bertuccioli, animatore della scena indipendente cittadina, scomparso nel 2020. Il documentario, realizzato da Filippo Biagianti e Vittorio Ondedei, ricostruisce la figura di Bertuccioli tra concerti, dischi e memoria collettiva. Un racconto che è anche un pezzo di storia musicale pesarese. Allo Sperimentale per l’evento speciale dedicato a Gianni Amelio si proietta alle 21 ’Così ridevano’, Leone d’oro a Venezia. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Programma completo su pesarofilmfest.it.

b.i.