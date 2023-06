Mostra del nuovo Cinema, tutti i big Con Tornatore e Verdone c’è Veltroni

La 59^ edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 si presenta con un ricco programma. Ad aprire ufficialmente il festival sarà il film cult e simbolo degli anni ’80: "Flashdance". Dopo Liliana Cavani e Mario Martone, l’evento speciale sul cinema italiano, dedica la sua attenzione al cinema del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, che sarà in città per una tavola rotonda, sabato mattina in Pescheria. Verranno presentati tutti i suoi film per il cinema, al teatro Sperimentale e sabato 24 in piazza per il finale con "Nuovo cinema paradiso", alla presenza dell’autore.

Il luogo eletto all’incontro con grandi personaggi e a racconti di vita è il Cinema in Piazza, che appunto si aprirà sabato con "Flashdance" di Adrian Lyne. La Piazza ospiterà una serie di proiezioni accompagnate dai suoi protagonisti come Dante Ferretti, giovedì 22, il grande scenografo Premio Oscar, che accompagnerà la presentazione della sua autobiografia "Immaginare prima". Carlo Verdone, venerdì, racconterà al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà "Borotalco", che lo scorso anno ha compiuto 40 anni, in cui per la prima volta interpreta un protagonista a tutto tondo. I film in concorso, di registi di ogni parte del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dalla Corea alla Danimarca, saranno trasmessi al teatro Sperimentale, in varie proiezioni pomeridiane. Spazio anche alle produzioni locali, domenica 18 sempre allo Sperimentale, con le opere Made in Marche.

Grande attesa anche per le anteprime mondiali della Mostra. "Cocoricò tapes", domenica 18, il documentario firmato da Francesco Tavella, che racconta con immagini inedite e materiali d’archivio le lunghe notti della discoteca romagnola divenuta luogo di espressione artistica, politica e sociale negli anni ‘90. La musica, quella dei film, torna protagonista con il concerto in Piazza, nel giorno della festa mondiale della musica, il 21 giugno, a cura degli allievi del Conservatorio di Musica G. Rossini, e con "Il muro del suono", progetto sperimentale, dedicato a Zagor Camillas, che vede l’incontro di cinema, note, visioni e musica con quattro concerti con artisti come Obelisco Nero e Vittorio Ondedei, Pivio, Giacomo Laser, Salvatore Insana e Silvia Cignoli. Appuntamenti che si terranno a Palazzo Gradari.

Peculiare della Mostra Internazionale è il suo sguardo sul mondo, attraverso un ampio ventaglio di proposte legate al nuovo cinema come l’inedito programma di cinema sperimentale argentino contemporaneo. Immancabili i focus che il festival di Pesaro dedica ogni anno a personalità innovative, attraverso approfondimenti e proiezioni. A Igor Imhoff è dedicato il focus dell’ottava edizione di "Animatori italiani oggi", rassegna non competitiva curata da Pierpaolo Loffreda al teatro Sperimentale.

Il mare e la spiaggia come leit motiv di una Mostra radicata nel territorio: la rassegna "La Vela Incantata – Cinema in spiaggia" accende i riflettori su alcuni dei più interessanti film: da "Amarcord" di Fellini a "Lucky Luciano" di Francesco Rosi, da "Malèna" di Tornatore a "La proprietà non è più un furto" di Elio Petri. Inaugurato due anni fa con successo, torna il Pesaro Film Festival Circus, il festival nel festival curato da Giulietta Fara alla Pescheria, tra laboratori e proiezioni per i bambini. La Mostra ha introdotto la lingua dei segni per alcuni eventi in Piazza e si impegna a rinnovare questa attenzione.

Im pre-apertura, il 16 giugno alle 21,30 in piazza ci sarà Walter Veltroni che presenterà "Quando" per il cinema di pre-apertura. Un film tratto dal suo omonimo romanzo, con protagonista Neri Marcorè, che dopo essere finito in coma si risveglia 31 anni dopo in un’Italia completamente cambiata.