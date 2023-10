Mostra del tartufo con polemiche. Sarà premiato Giovanni Fileni

Oggi, finale della 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, è il giorno del premio Tartufo d’Oro a Giovanni Fileni, imprenditore marchigiano e fondatore dell’omonimo gruppo, uno dei principali operatori nel settore avicunicolo e primo produttore nazionale di carni bianche da agricoltura biologica.

Nei giorni scorsi i Verdi della provincia di Pesaro e Urbino e di Ancona si erano opposti a questo premio, osservando che "la filiera biologica di Fileni è soltanto una colossale operazione di marketing che nasconde in verità grandi contraddizioni". Sotto le critiche dei Verdi sono finiti gli allevamenti "che contribuiscono ad aumentare l’inquinamento e la costituzione di un vero distretto bio". Dall’altro lato della barricata sta il sindaco Stefano Parri che, nel weekend dedicato alle eccellenze e alla imprenditoria marchigiana, aveva individuato in Giovanni Fileni, partito dal nulla e da 45 anni al comando di un gruppo con oltre 2000 addetti, il soggetto da premiare. Polemiche permettendo. Una situazione simile si era avuta nel 2010 quando a fronte della premiazione di Augusto Minzolini, all’epoca direttore del TG1, i giorni precedenti furono segnati da polemiche. Allora la premiazione si svolse senza nessuna contestazione. Ieri le bocche erano cucite a Palazzo Fagnani ma pare che Parri nella cerimonia di questa mattina alle 12 in piazza Umberto avrà qualche sassolino da togliersi dalla scarpa, rispondendo a tono alle critiche. Oltre la polemica rimane un ultimo giorno di Mostra ricco e interessante che, oltre al profumato tartufo, celebra il raduno delle auto d’epoca e la gara nazionale dei cani da cerca. Tra gli appuntamenti in programma spicca anche il convegno per i 70 anni del giornale El Campanon, edito dalla Pro Loco Tifernum e tra i più antichi d’Italia.