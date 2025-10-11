Mostra del tartufo, inizia Sant’Angelo in Vado

Si alza il sipario sulla 62ª edizione della Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado, che proporrà talk, premi, spettacoli, grandi ospiti, arte, gastronomia e metterà al centro la tutela dell’habitat naturale del pregiato fungo ipogeo, dell’ambiente e del territorio. L’inaugurazione di oggi sarà preceduta, alle 14.30, da un talk e da un’esperienza di cerca collettiva al tartufo, nella sede dell’azienda Fabiano Martelli Tartufi.

Alle 16.30 toccherà a uno spettacolo di falconeria in piazza delle Erbe - Area Kids, alle 17, nei giardini Avis, si aprirà la mostra d’arte diffusa Ai Posteri dell’associazione culturale Avernì. Intanto avranno già aperto gli stand gastronomici, mentre, dopo il taglio del nastro (18.30) in piazza, partirà lo spettacolo della frittata al tartufo da record. A cena aperte le cantine e l’Osteria di Palazzo Mercuri, a seguire due dj set, dalle 21.30, con Marangana Disco Project, e Accademia On Tour. Si replicherà domani, già dalla mattina, quando alle 10 partiranno le prove di cerca al tartufo, seguite dal 33° raduno di auto storiche Le Strade del Tartufo, da un secondo spettacolo di falconeria e dall’apertura di Tartufarte, il Festival dell’Arte – Contaminazioni.

Alle 11.30, cooking show di Roberto Dormicchi alias Triglia di Bosco, per una spaghettata collettiva, in collaborazione con Pasta Girolomoni e Fabiano Martelli Tartufi. Alle 17.30, prima consegna del premio Tartufo d’oro a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che presenterà il suo primo romanzo, La regola del silenzio. Nei tre weekend dell’evento si omaggerà Nanni Valentini, vadese, uno dei maggiori esponenti della scultura in ceramica del Secondo dopoguerra. Per il 40° dalla sua morte, domani alle 16 si terrà il convegno Nanni Valentini. Eredità di un Maestro e per l’intera durata della Mostra sarà esposta al Punto Iat l’opera Annunciazione di Urbania, concessa dal Comune di Urbania.

Il convegno sarà nell’Auditorium di Santa Caterina delle Bastarde, con Alice Lombardelli, direttrice dei Musei Civici e dalle Biblioteca di Urbania, Irene Biolchini, docente di Storia e metodologia della critica d’arte all’Accademia Albertina di Torino, Paolo Mazzuferi, ex docente ISA (attuale liceo artistico Nanni Valentini) di Monza, Orlando S. Riva, dell’Archivio Nanni Valentini di Arcore. Introducono il sindaco e il vicesindaco, Stefano Parri e Massimo Guerra, modera il giornalista e scrittore Dario Biagi. Sarà presente anche Tiziana Valentini, figlia di Nanni.

