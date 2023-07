Mostra di pittura a Montebello

Oggi a Montebello di Terre Roveresche, in occasione della tradizionale ‘Festa di Sant’Anna’, si terrà l’inaugurazione di un’importante mostra allestita all’interno del Palazzo Ducale che sorge nel suggestivo borgo metaurense. L’appuntamento con il taglio del nastro è per le 17, dopodiché la rassegna, con dipinti storici legati al ‘tema Roveresco’, provenienti da preziose collezioni private, rimarrà fruibile gratis fino alle 20. Per il Palazzo che dal 1609 al 1632 fu la residenza di Lavinia Feltria Della Rovere si tratta di un appuntamento che ne rinverdisce i fasti.