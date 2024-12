Mostra fotografica a Pesaro: omaggio a Carlo Betti e al suo amore per l'ambiente

Una scoperta, una personalità unica, un amore per la fotografia che alle volte planava dall’alto o si perdeva tra le vie di una Pesaro "piccola, pettegola, ingenua, umile, pulita, ordinata e silenziosa", così Carlo Betti la definiva. Ed è per questo che il 19 dicembre, Pesaro, la sua città, lo ricorderà inaugurando alle ore 18 una mostra a suo onore "Da Gradara a Pesaro Carlo Betti 1909-1993", a cura di Marcello Sparaventi, nella Galleria Rossini proprio nel cuore della città.

"Questo progetto si collega anche con Gradara e abbiamo deciso di creare un percorso con tutte fotografie tematiche suddivise tra quelle in mostra a Gradara e quelle in mostra a Pesaro – sottolinea Matilde Della Fornace, Presidente provinciale dell’Anpi –. Saranno esposte oltre 100 immagini originali e oggetti personali di Betti che daranno la possibilità ai visitatori di ripercorrere il suo percorso e il valore riflessivo ed esistenziale dei suoi lavori che testimoniano, sia la sua attività di partigiano, che quella legata ad un tema modernissimo da lui approfondito cioè l’ambiente. Betti teneva moltissimo all’ambiente sia sociale che naturale e nelle sue opere si può notare anche una critica verso quello che era lo sviluppo industriale di quel tempo ma emergono anche scatti puramente poetici dove si può ammirare il mare e le vie nascoste del centro storico". Un progetto che si lega con un filo rosso al Comune di Gradara dove fino al 12 di gennaio si potrà anche qui visitare parte della mostra.

"La mostra è stata inaugurata nei primi di novembre ed è suddivisa tra gli ambienti della Rocca e la Casa del Gufo proprio perché abbiamo individuato diversi nuclei narrativi. La Rocca in particolare è dedicata alla parte della fotografia aerea, sguardi d’autore che ci fanno vedere come il nostro territorio è cambiato in questi anni" spiega Federico Mammarella di Gradara Innova. Un ricordo che si tiene vivo tutt’ora e per questo, sabato 21 alle ore 17 a Palazzo Gradari, sarà possibile partecipare ad una tavola rotonda in ricordo di Carlo Betti. "L’esposizione alla Galleria metterà in evidenza tutte fotografie vintage, foto d’autore stampate, invece, nello “Spazio Sora“, davanti, gireranno dei videoracconto" spiega il curatore Marcello Sparaventi. Per tutta la durata della mostra sarà possibile visionare la versione originale del film “Le Stagioni“ di Carlo Betti, la mostra è aperta tutti i giorni, fino al 27 dicembre, ore 16 - 19, info www.centralefotografia.com.