Mostra internazionale del Cinema. Largo ai nostri piccoli e grandi talenti

Domenica piena alla 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Al centro della giornata odierna "Animale libero" del regista fanese Henry Secchiaroli, in programma alle 18 al Teatro Sperimentale. Il film racconta la storia di Sesto, giovane disabile prigioniero in una casa isolata con una famiglia segnata dalla follia. La location immersa nella natura è quella della vicina Carpegna. Tra gli altri, il cast vede impegnati gli attori marchigiani Daniele Borghi, Francesca Di Modugno, Marco Florio, Nicola Grottoli e la reatina Claudia Salvatore. Regista e cast saranno presenti in sala.

La giornata si apre però alle 10 con "Un caffè alla Maddalena", nella chiesa restaurata diventata nuovo spazio d’incontro tra il pubblico e gli artisti della manifestazione. Nel corso della matinée, un omaggio ai cento anni della Scuola del Libro di Urbino, con i disegnatori dell’associazione ALMA e gli interventi di Stefano Franceschetti e Magda Guidi. Allo Sperimentale, alle 10 per i giovani attori e in replica alle 11.30 per tutti, il film "Un giorno, da grandi", di Pierluigi Siena, realizzato con gli alunni delle scuole Carducci e Giansanti. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, l’Annunziata ospita le proiezioni delle opere selezionate per la prima edizione del concorso di video danza "Prix ViDa Italia". La rassegna raccoglie cortometraggi di giovani autori italiani e internazionali. Inoltre, dalle 18, al CTE SQUARE – Casa delle Tecnologie Emergenti sarà possibile partecipare alle esperienze immersive VR a 360°. Dalle 15, allo Sperimentale, la retrospettiva sul cinema di guerra fascista.

In serata, doppio appuntamento. Alle 21, allo Sperimentale, "Il ladro di bambini", titolo memorabile del 1992 firmato da Gianni Amelio. Il film, premiato a Cannes e ai David di Donatello, prosegue l’omaggio al regista realizzato con la Cineteca Nazionale. Alle 21.30, sulla spiaggia dei Bagni Agata 57, si proietta "Pane, amore e..." (1955) di Dino Risi, su pellicola 35mm, per riscoprire la commedia all’italiana sotto le stelle. In piazza del Popolo, "Il primo figlio" di Mara Fondacaro. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

L. Damen