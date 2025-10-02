Mostra mercato del tartufo. Tocca alle eccellenze di Apecchio

Tutto pronto ad Apecchio per la 43ª Mostra Mercato del Tartufo di Apecchio, la prima manifestazione in tutta Italia dedicata al tartufo in ordine temporale. Tutti gli occhi di curiosi, buongustai e addetti ai lavori sono dunque puntati su questo bellissimo borgo, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, per capire i prezzi, l’andamento del mercato e soprattutto se i tartufai riescono a trovare tra boschi, fossi e calanchi il prezioso tartufo.

Apecchio risponde, allora, a tutta questa attenzione con un programma ricco di eventi che dal 3 al 5 ottobre accende il borgo con la 43ª Mostra Mercato del Tartufo. "La Mostra del Tartufo è un appuntamento per famiglie, giovani, buongustai e curiosi - ha spiegato in conferenza stampa il consigliere comunale Luca Mirandola - Si va dai momenti di festa e di aggregazione agli eventi culturali fino ai momenti dedicati al buon cibo e al buon bere: la festa abbraccia tutte le generazioni ed è per Apecchio il momento più bello dell’anno. Questo evento è costruito non solo sul tartufo ma anche sulle eccellenze del nostro territorio".

Nel ricco programma nel pomeriggio di venerdi (ore 19) si terrà "Che Gusto!": una degustazione giudicata dal vivo per il miglior piatto al tartufo, birra artigianale e vino sfuso marchigiano (in collaborazione con AIS Marche Urbino e Montefeltro e Slow Food Marche). " "Che Gusto" sarà un evento dove il visitatore può scoprire davvero l’alogastronomia- ha aggiunto il consigliere Massimo Cardellini-, in un piatto unico curato dallo chef Roberto Dormicchi che mette insieme i prodotti tipici del territorio, uniti e selezionati partendo dal rapporto con le Proloco dei vari comuni del circondario. Questa iniziativa non è destinata a fermarsi ad Apecchio ma a girare tra i paesi che partecipano per diventare una vetrina di tutto il territorio".

La festa di Apecchio è un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici del territorio, tra degustazioni, attività culturali, spettacoli itineranti e musica dal vivo. Quest’evento vuole valorizzare il prestigioso tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) e il legame con l’arte e la birra artigianale che caratterizza il distretto di Apecchio, già riconosciuto come Città della Birra.

Amedeo Pisciolini