Mostra nel palazzo di Montebello La terra di Arduini canta ancora

Volponi e Sante Arduini il passo è breve. Se il poeta urbinate nei suoi poemetti aveva tracciato linee marcate, a volte crude, melodiche, agresti nel senso alto del termine, della sua terra, il pittore pare seguire le sue tracce, lasciando impronte inequivocabili di quel paesaggio urbinate che affascina nella sua semplice essenzialità. Le opere di Sante Arduini sono esposte in questi giorni al palazzo ducale di Montebello. Gli ambienti dove è vissuta Lavinia Feltre Della Rovere sono state infatti allestiti con oltre ottanta opere dell’artista urbinate: una sessantina di quadri e venti incisioni su cui Arduini ha lavorato in oltre mezzo secolo, ovvero dal 1955 al 2022. Dentro queste opere c’è tutto il mondo interiore del pittore e incisore. C’è il suo quotidiano specchiarsi nei campi, nella campagna del Ducato, lì dove egli abita e lavora. La terra, con le sue forme nette, essenziali, a volte crude, è il motivo ispiratore dell’opera di Arduini, che si cimenta nella riproduzione materica di quei paesaggi che altri prima di lui hanno cantato, nelle varie forme, a volte con spirito neorealista. Ecco, potremo definire Arduini l’artista del neorealismo montefeltresco, colui che, assieme ad altri, ha saputo estrarre dalla terra il sentimento asciutto di chi la calpesta con gentilezza, passione, desiderio di averla ancora e ancora. La terra che diventa non solo suolo su cui muoversi, ma anche via di fuga, ovvero motivo per guardare oltre ciò che appare, per cogliere l’essenza delle cose al di là di esse. E del resto Arduini è giunto alla fase matura della sua produzione, ha scalato insomma quelle colline che rappresenta, rigate e verticali, nelle sue opere e ce le restituisce sotto forma di visione. Un viaggio metafisico.

La mostra, organizzata dal Comune e promossa da Next srl, si può visitare gratuitamente fino all’1 ottobre, ogni sabato e domenica. Nel mese di agosto con questi orari: dalle 17 alle 20 e dalle 16,30 alle 19,30. L’ambientazione è anch’essa essenziale e con questa iniziativa, come ha sottolineato l’assessore Claudio Patregnani, "il Comune inaugura una serie di iniziative culturali con le quali vogliamo valorizzare il nostro palazzo al termine dei lavori di restauro, con i preziosi stucchi di Brandani che trasmettono emozioni". Un po’ come le opere di Arduini.

Davide Eusebi