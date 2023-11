Mostra ornitologica: Morciano mette le ali

Si sta lavorando alacremente a quello che è il principale appuntamento ornitologico della provincia, la mostra specialistica "Fringillia e Valconca 2023" dal 4 al 5 novembre prossimo, giunta alla 33ma edizione. Emanuele Mazzanti dell’Apo, l’associazione pesarese ornicoltori, Alex Valentini dell’Aaa, Associazione Adriatica Allevatori, insieme a Massimiliano Esposto noto esperto ornitofilo, organizzano uniscono le loro forze per allestire questa importante mostra di volatili ornamentali e pregiati che è il fiore all’occhiello dell’ornitologia italiana e punto di partenza delle novità del settore.

Questo appuntamento annuale è diventato nel tempo, grazie all’impegno profuso dagli organizzatori, un incontro che attira visitatori oltre che da tutta Italia anche dai paesi vicini come Croazia, Slovenia, Portogallo, Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Spagna. "Fringillia e Valconca 2023", insomma, si segnala come una delle migliori mostre specialistiche d’Europa, se non addirittura la prima per rilevanza e prestigio a livello internazionale. Gli obiettivi che si pone sono molteplici, come ad esempio, sensibilizzare le persone alla cura e rispetto degli animali, tutelare le specie autoctone e la loro conservazione in ambiente captivo e autorizzato, combattere il bracconaggio e, grazie ai risultati ottenuti da bravi allevatori, fornire soggetti da reintrodurre in natura in zone dove alcune specie rischiavano l’estinzione di tutte vedi il Cardinalino del Venezuela che da appendice I del Cites è stato declassato e grazie alla capacità degli allevatori europei sono stati forniti soggetti che, con i dovuti passaggi di rinselvatichimento, sono stati progressivamente reintrodotti nei loro luoghi naturali col risultato di preservate le esigue popolazioni presenti.

Queste associazioni e i loro associati sono seguite per la loro tutela dall’avvocato Andrea Angeletti specie per quanto riguarda la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere per i trasferimenti o i ritrovamenti, oppure tra allevatori anche a livello europeo. L’ appuntamento è, dunque, per il 4-5 novembre nella vicina Morciano di Romagna, - in provincia di Pesaro non è stata trovata purtroppo una sede adeguata - giorni in cui è possibile al pubblico generico visitare la mostra e scoprire tante varietà colorate di simpatici uccellini: da quelli più comuni a quelli più rari ma anche unici.

Silvano Clappis