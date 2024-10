Mostra su Barocci, così è tornato un figlio della città

di Giovanni Volponi

La vita di un uomo può essere raccontata in vari modi. Un libro, un diario, un film… farlo con una mostra di dipinti non è affatto facile, anche se si tratta di un uomo che per tutta la vita ha utilizzato pennello, matite e colori. Si rischia di tralasciare tanti aspetti biografici non marginali: le amicizie, le passioni, la famiglia, il rapporto coi luoghi natali, i viaggi, la psicologia, il pensiero.

Nel caso della mostra su Federico Barocci, che chiude i battenti questa domenica (venerdì e sabato sarà aperta eccezionalmente fino alle 23,15), i curatori sono riusciti a farlo con una incredibile naturalezza. Una mostra di una completezza significativa, che spazia attraverso tutte le tecniche del grande pittore urbinate, tutte le fasi della vita, tutti i formati della sua carriera, tutti i soggetti dei suoi dipinti. Mentre si percorrono le sale (io l’ho fatto circa una decina di volte, da giugno fino a pochi giorni fa), gradualmente si assimila, anche involontariamente, tutta la vita di un grande uomo; un uomo con tante conoscenze (i ritratti), un uomo introspettivo (gli occhi, le espressioni, gli autoritratti), un uomo religioso (l’osservanza della controriforma), un uomo visceralmente amante della sua città (gli scorci di Urbino), un acuto osservatore (i dettagli), un amante degli animali (presenti ovunque), un abilissimo disegnatore (incollava fogli persino sui quadri), un innovatore (capace di anticipare il barocco e perfino l’impressionismo), in armonia con la natura (che riproduce dal vero), un imprenditore oculato (vende le sue incisioni senza tramiti), un coordinatore di bottega e dispensatore di modelli, un uomo aperto alle novità, un pittore longevo, un uomo malato cronicamente, un artista amato da tutta Europa, un pittore poi finito quasi nell’oblio, un nome che ora finalmente torna a buon diritto tra i grandi della pittura di tutti i tempi.

Grande merito a Luigi Gallo, Anna Maria Ambrosini Massari, Giovanni Russo e Luca Baroni per aver reso alla portata di tutti, davvero di tutti, la comprensione della carriera e della vita di Federico Barocci. Poi, per chi vuole approfondire, una pietra miliare in forma di catalogo raccoglie tutto ciò che nella mostra si può magari intuire ma giustamente non si è tenuti a sapere. E infine, un giro di Urbino tra il palazzo, le chiese e le case, ci fa persino vedere cosa Barocci vide per buona parte della sua vita.