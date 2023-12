Mostra sui "Costruttori di pace", i grandi che hanno segnato la Storia

E’ dalla vita delle persone che si traggono insegnamenti. Questo è il filo rosso che collega la storia dei sette ‘costruttori di pace’ che si raccontano in un percorso espositivo tra fotografie, libri, manoscritti, riviste, appunti e documenti vari d’archivio nella Sala del Consiglio dell’Unione Pian del Bruscolo. Mohandas Gandhi, Alessandro Serpieri, Carlo Bo, Giorgio La Pira, Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani e Valerio Volpini, sono loro i protagonisti della mostra: "Costruttori di pace" che si è inaugurata ieri mattina nella Sala del Consiglio dell’Unione. Un’esposizione visitabile fino al 12 gennaio volta a sensibilizzare i ragazzi verso l’educazione alla pace e alla cura del mondo; un viaggio illustrato alla scoperta delle sette vite che hanno lottato fino alla fine.

"Si può definire una mostra attuale che vuole portare un messaggio forte e di pace a tutta la cittadinanza; proprio per questo abbiamo scelto di ospitarla qui, nella Sala del Consiglio dell’Unione che rappresenta un punto centrale in cui ruotano tanti giovani e scuole del territorio" spiega Palmiro Ucchielli (nella foto), sindaco di Vallefoglia. Ideata nell’occasione dei centenari della nascita di Balducci, don Milani e Volpini, del bicentenario di Serpieri e vent’anni dalla scomparsa di Carlo Bo, "Vuole essere un progetto dedicato ai ragazzi che purtroppo stanno vivendo un contesto storico e politico in cui si vede la guerra ancora come un’opzione, con questa mostra vorremmo diffondere la cultura della pace tra i giovani che saranno i nuovi ‘costruttori del futuro’" sottolinea Barbara Torcolacci, assessore all’istruzione.

Presenti al taglio del nastro anche il curatore Giorgio Tabanelli, l’assessore alla cultura Mirco Calzolari, l’Istituto comprensivo statale "Pian del Bruscolo" con la Preside Pasciuti Daniela e l’Istituto "Giovanni Paolo II" con il Preside Antonio Altorio. Una mostra promossa dall’Associazione Carlo Bo di Urbino e dall’Associazione Arte Cinema Teatro Volontario in collaborazione con le Fondazioni Giorgio La Pira e Ernesto Bellucci con il patrocinio del Ministero della Cultura e sostegno della Regione Marche, del Comune di Vallefoglia e delle Arcidiocesi di Pesaro e Urbino.

L’ingresso è libero dal lunedì al venerdì (mattino), martedì e giovedì (pomeriggio 15- 18), per info e prenotazioni su visite scolastiche chiamare il 320 0264096.

Ilenia Baldantoni