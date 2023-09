Mostra "Visioni di un altrove" a Urbino: Daniele Cestari in Galleria Albani

È visitabile fino al 30 settembre a ingresso libero la mostra “Visioni di un altrove“, con opere del pittore Daniele Cestari. Allestita nella Galleria Albani, in via Mazzini, è aperta dal martedì alla domenica con orario 10-12,30 e 16-19,30. L’ultimo giorno, alle 17,30, ci sarà un incontro con l’artista aperto a tutti. "Cestari – spiega il curatore Bruno Ceci – è un artista figurativo, peculiarità oggi rara ma che non lo penalizza di certo: nella contemporaneità, le alternative tra sensi e intelligenza non hanno più senso. I suoi quadri affrontano due temi: gli ambienti urbani e gli ambienti montani, entrambi caratterizzati da un’atmosfera sospesa unita ad una profondità del silenzio. Da ferrarese qual è, Cestari non può ignorare, e non ignora, la grande stagione della pittura metafisica che nasce a Ferrara nel 1917 grazie alla contemporanea presenza di De Chirico e Carrà. Altra componente è la stratificazione del tempo, entro cui va a inserirsi il personale racconto dell’artista. La sua è una ricerca aperta verso il futuro".

La mostra riunisce quadri che celano, con linee non definite e precise, ma quasi visionarie e sfumate, paesaggi urbani, veicoli, edifici, elementi naturali, montagne. Lavora in tecnica mista: per la maggior parte dipinge usando i colori, ma inserisce a volte dettagli in plastica, vecchie cartoline postali, fogli scritti, parti di vecchie foto. Daniele Cestari nasce a Ferrara nel 1983. Dopo una laurea in architettura, si dedica alla pittura. Ha realizzato mostre in Italia e all’estero (Boston, Londra, Amsterdam, Mykonos, Sofia, Buenos Aires, Toulouse). Giovanni Volponi