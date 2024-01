"Mostrato il percorso fatto in cinque anni"

"Gli Stati Generali del Turismo sono stati importanti per far comprendere il lungo e proficuo percorso fatto in questi 5 anni". Così l’assessore Etienn Lucarelli tirando le somme della tre giorni dedicata alla valorizzazione del brand "Fano" e al lancio dello slogan "Questa è Fano. Una meravigliosa scoperta". Un lavoro fatto di tanti cluster (cioè raggruppamenti) tra i quali l’ultimo: ‘Fano Città di Vitruvio’. "Ora dobbiamo promuovere i nostri tratti distintivi, perché per noi oggi si apre una fase nuova". Al termine Lucarelli ha voluto omaggiare gli eventi "cuore pulsante di questa città" e ringraziare il Tavolo Economico.

ti.pe.