Mostre, cartoline, letture. E la protesta sale sul bus

Si è tinta di rosso ieri la città in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "L’amore dà, non toglie; Il silenzio fa rumore; L’amore non fa male": lo hanno scritto su alcune cartoline gli studenti della sezione di Grafica del liceo artistico Mengaroni di Pesaro, per poi distribuirle alla cittadinanza. Contemporaneamente, grazie all’aiuto della professoressa Isabella Galeazzi, è stato inaugurato anche lo Spazio Sora di via Rossini visitabile per altre due settimane e dove sono esposti i lavori degli studenti: decine di scarpe rosse, una diversa dall’altra, che rappresentano soprusi di ogni genere che le donne troppo spesso subiscono.

È stata invece in ricordo di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal fidanzato, l’assemblea online organizzata dai rappresentanti del Mamiani che hanno mostrato i lavori laboratoriali degli studenti sul tema del femminicidio mentre, ai Musei Civici, è continuata la mostra ‘Scarpette rosse in ceramica’ che sarà visitabile fino al 17 dicembre negli orari di apertura dei Musei Civici. Anche Adriabus non è stata indifferente alle celebrazioni, è infatti sulla Linea Verde e quella Rossa che sono state poste le scarpette simbolo della protesta contro la violenza sulle donne, che si è estesa anche attraverso i collaboratori e autisti che hanno messo sulle loro divise il simbolico fiocco rosso.

Ma le iniziative non terminano qui. È in programma per lunedì, alle 17, in piazzale Collenuccio la lettura scenica de ‘Lo Stupro’, il monologo che Franca Rame scrisse per raccontare l’atroce vicenda che la colpì nel 1973, con Gilberta Crispino e regia di Donatella Massimilla. Si continua con ‘M’ama… non m’ama’ martedì 28 novembre, alle 17, a palazzo Montani Antaldi che ospiterà il filosofo e saggista Paolo Ercolani, l’avvocata Elisabetta Aldrovandi assieme alla partecipazione artistica degli studenti del Mengaroni. Il calendario di iniziative del 25 Novembre si concluderà nelle scuole superiori della città, protagoniste di ‘Teatrascuola’ dedicato a Franca Rame, le mattine di mercoledì 29 e giovedì 30.

Giorgia Monticelli