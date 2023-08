Mostre, concerti, cabaret L’altro agosto in Carpegna

E’ iniziato e prosegue all’insegna della musica e dello spettacolo il lungo week end di Ferragosto orchestrato dall’amministrazione di Carpegna. Oltre ad ammirare la mostra collettiva "CarpegnArt" nel palazzo dei Principi di Carpegna (opere di pittura, scultura, fotografia e arti visive frutto del talento di ben 53 artisti) la XIX edizione del festival “Cultura d’Estate” vede protagonista, questa sera dalle 21,15 in piazza dei Conti, Bicio, ’l’antidepressivo naturale’, per divertirsi tra il cabaret e la musica di Ezio e Roberto. Domani, dalle 21 sempre in piazza dei Conti, il concerto dei Cellofunk con musica soulfunk. La serata di Ferragosto sarà ancora all’insegna della musica: dalle 21 in piazza dei Conti con la Festa di Ferragosto animata da “Movida Live Band”, per ballare non solo il iscio ma anche la discomusic.

Il festival proseguirà il 16 agosto dalle 21,15 in piazza dei Conti: sarà Smalto Orchestrina con il concerto “Dallo swing internazionale al popolare italiano live”, interpretato da Leo Ercolani, Gabriele Bianchi, Stefano Mezzanotti, Francesco Filomena e, come special guest, Alberto Sabbatini. Ancora musica, ma anche teatro e improvvisazione saranno gli ingredienti dello spettacolo “Attacchi di swing”, proposto da “I Musicomici” Alessandro Mori e Corrado Caruana, nella serata di venerdì 18 dalle 21,15 in piazza dei Conti, mentre sabato, stesso posto stessa ora, il blues sarà protagonista del concerto di ’Blue Sin & Valeria Visconti’ con i musicisti Gianluca Del Prete, Michele Tagliatesta, Luca Gabbianelli, Andrea Guidi e, special guest, Maurizio Cirilli. Lunedì 21 nel borgo di San Leo, situato nel comune di Carpegna, la musica del "Duo Open Music" con “Fantasia musicale per arpa e violino” sarà al centro dei festeggiamenti di “Borgo in festa”: alle 21 è prevista la visita guidata alla chiesa di San Leo a Carpegna, poi alle 21,30 si esibiranno in concerto il Maestro Maria Nardi all’arpa e il Maestro Giovanni Valentini al violino. Brindisi e rinfresco saranno offerti dai cittadini dello stesso borgo.