Mostre e musei, ecco cosa vedere

Ogni museo ha un patrimonio di opere “mai” o “poco” viste. Un vero “capitale” conservato nei depositi – o “riserve” che dir si voglia – che attende solo di essere valorizzato. A Urbino nelle stanze del cosiddetto “Appartamento degli Ospiti“, al piano terreno del Palazzo Ducale, è da non perdere “L’altra collezione. Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche“. Curata dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo, e da Valentina Catalucci e Andrea Bernardini, la mostra rimarrà aperta fino al prossimo 5 maggio 2024.

A Pesaro oggi sarà una Stradomenica densa di iniziative, occasioni di shopping, aperture straordinarie dei luoghi dell’arte e della cultura. Torna il tradizionale mercato cittadino. Le bancarelle degli ambulanti coloreranno, dalle 8 alle 13 piazzale Carducci e le vie limitrofe. In piazzale Matteotti, dalle 8,30 alle 19, e nei giardini intorno a Rocca Costanza torna il Mercato dell’antiquariato: dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all’oggettistica, decine di banchi di curiosità e piccoli tesori del passato per chi apprezza il modernariato, il vintage, il collezionismo e l’antiquariato.

Visitabili diverse mostre: "La Gola e Gianni Sassi fra Pesaro e le Marche" a Casa Bucci, strada della Romagna, 143 (10-13, 16-20); "Lucio Dalla anche se il tempo passa" a Palazzo Mosca - Musei Civici (10-1315.30-18.30) e Centro Arti Visive Pescheria (10-1316-19); "Semiramide" a Casa Rossini (10-1315.30-18.30) e Museo Nazionale Rossini (10-1315-18); "COM-PA-NA-TI-CO" a Palazzo Mosca - Musei Civici (10-1315.30-18.30); "ROF 15K" al Museo Nazionale Rossini (10-1315-18); "Storia e geografie" alla Galleria Rossini (10-1315.30-18.30).

Visitabili i luoghi della cultura: "Palazzo Mosca - Musei Civici" in piazzetta Toschi Mosca (10-1315.30-18.30); "Museo Nazionale Rossini" in via Passeri 72 (10-1315-18); "Casa Rossini" in via Rossini 34 (10-1315.30-18.30); "Museo Archeologico Oliveriano" in via Mazza 97 (15.30-18.30); "Area archeologica di via dell’Abbondanza" con orario (10.30 - 12.3015.30 - 17.30); "Area archeologica e antiquarium di Colombarone in strada San Cristoforo 136 (10-13); "Museo della Bicicletta" a Palazzo Gradari in via Rossini (10-1315.30-18.30); "I Musei di Palazzo Ciacchi" in via Cattaneo 34 (15.30-18.30); "Museo della Marineria Washington Patrignani" in viale Pola 9 (9-12.30); "Museo diocesano" in via Rossini 53 (10-1315.30-18.30); "Chiesa del Nome di Dio" in via Petrucci (10-13); "Museo Officine Benelli" in viale Mameli 22 (visita guidata ore 16); "Casa Museo Giovanni Gentiletti" in strada dei Guazzi 4, Santa Maria dell’Arzilla (10–1315-19.30).

l. d.