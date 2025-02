Mostre, Fossombrone protagonista anche a Forlì

Inaugurata l’altro ieri al Teatro Diego Fabbri di Forlì,

la mostra "Il Ritratto dell’Artista ai Musei San Domenico" ha anche Fossombrone per protagonista. L’esposizione, in programma fino al 29 giugno, raccoglie capolavori che raccontano l’evoluzione del ritratto d’artista dall’antichità a oggi. Tra questi spicca l’opera "I pittori" di Anselmo Bucci, prestata dalla Casa Museo Cesarini. Il dipinto, che illumina una delle sale del complesso museale, ritrae l’artista forsempronese come un maestro rinascimentale al lavoro sui ponteggi, con sullo sfondo la città metaurense col suo inconfondibile "Ponte della Concordia".

Un’importante vetrina culturale per Fossombrone, frutto del lavoro di rete con istituzioni nazionali e internazionali per la valorizzazione del patrimonio artistico locale.

a.b.