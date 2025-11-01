“Mostre, musei e luoghi della cultura“. Una nuova brochure per orientarsi

Sono 31 i luoghi della cultura visitabili, decine le mostre e per la prima volta sarà disponibile un itinerario sulla vita di Rossini. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura, Daniele Vimini, hanno presentato la nuova brochure “Mostre, musei e luoghi della cultura“, una guida per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale della città. "La novità riguarda il modello comunicativo che abbiamo adottato. Da due anni prevediamo due brochure differenti: una primavera-estate e l’altra autunno-inverno, con orari, mostre e itinerari studiati in base all’affluenza e alle esigenze dei periodi dell’anno. Questa strategia ci permette di offrire ai visitatori informazioni aggiornate e itinerari calibrati per garantire un’esperienza culturale completa e piacevole – hanno puntualizzato Biancani e Vimini –. Altra novità il prolungamento dell’itinerario dedicato alla vita di Rossini".

Fino a oggi, infatti, “Pesaro rossiniana“ era previsto solo in estate, mentre in inverno non era stato organizzato alcun percorso. Con questa nuova programmazione, invece, "il tour diventa continuativo, garantendo ai visitatori la possibilità di seguirlo anche nei mesi autunnali e invernali – precisano sindaco e vice –. Un percorso dedicato non solo agli intenditori, ma a tutti coloro che desiderano scoprire la storia del compositore, con aneddoti legati alla sua vita. Il tour, della durata di 120 minuti, prevede la visita ai Musei Civici, Conservatorio Rossini, Casa Rossini, Duomo e Museo Nazionale Rossini, dove ogni visitatore potrà fare una esperienza virtuale del Teatro Rossini, in attesa che terminino i lavori sul soffitto della struttura. Alla programmazione in brochure si aggiungono anche cinque spazi espositivi: Musei Civici, Falegnameria di Palazzo Mosca, la Project Room dei Musei Civici, Centro Arti Visive Pescheria e la Chiesa del Suffragio con 15 mostre in programma fino a maggio 2026, tra cui una grande novità con Popsophia e la meta gallery al Centro Arti Visive Pescheria; l’inaugurazione della mostra dedicata a Ferruccio Mengaroni, prevista per sabato 6 dicembre ai Musei Civici e la mostra su Franco Fiorucci che vedrà l’inaugurazione in primavera 2026". Novità anche sul brand Visit Pesaro: "Per la prima volta, la brochure è stata realizzata utilizzando un nuovo marchio, inoltre grazie al Visit Pesaro, siamo in grado di mettere a disposizione, ogni mese, il programma degli eventi in città anche per gli albergatori e, di conseguenza, per i turisti". Biancani e Vimini hanno poi illustrato i dati registrati durante lo scorso weekend di Stradomenica, confrontandoli con quelli del 2023 e 2024. "Abbiamo registrato il doppio dei visitatori rispetto al 2024 (passando da 637 a 1.260) e 8 volte in più rispetto al 2023. Questi risultati rappresentano i primi frutti concreti dell’importante investimento che portiamo avanti da anni".

Luigi Diotalevi