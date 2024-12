Mostre, musica, video e presepi. Cosa fare mentre si aspetta il 2025

Aspettando il 2025, per l’ultimo fine settimana da Capitale della cultura, Pesaro offre iniziative e percorsi guidati con tappe obbligate nei musei cittadini. Fino al 6 gennaio, infatti, sono cinque le mostre – dedicata all’opera di Vangi alla Pescheria a quella di Travaglini a Palazzo Mosca, passando per Giacomucci alla Galleria Rossini – da vedere per gli appassionati di scultura, arte pittorica e fotografia.

Anche solo passando in piazza si potrà essere testimoni di iniziative cittadine. In particolare domani alle 16.30, sul palco di piazza del Popolo verranno premiati i vincitori de “La vetrina più bella” e tutti i negozianti che hanno partecipato al concorso bandito dall’amministrazione comunale. Oltre al primo classificato “Sloto Atelier” di via Pedrotti 13, al secondo “Falabella gioielli” di via del Seminario 5/7 e al terzo classificato “Stella scarpa Beauty personal trainer” di viale Gramsci 39, Confcommercio consegnerà un riconoscimento a tutti gli esercenti che hanno deciso di mettersi in gioco, contribuendo a rendere più bella e accogliente la città.

Alle 17.30, sempre in piazza, si balla e si canta con la musica live di Tony Martini e le “italian Songs”.

Il giorno dopo, domenica 29 dicembre, dalle 15.30, i Road Runners, con la collaborazione di CRI Pesaro, saranno in piazza del Popolo per animarla con giochi, balli e musica per tutti. Immancabile, sempre in piazza del popolo, dopo il successo della scorsa settimana, lsarà a banda di Colombarone, pronta ad esibirsi. Le proiezioni video sulla facciata del palazzo delle Poste, dal titolo Light on, fanno parte del “clima natalizio“ e verranno replicate ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19.15, 19.30 e 21; sabato e domenica alle 18.45, 19.30 e 21.

Per gli amanti dell’arte presepiaria, visitando negli orari di paertura del palazzo comunale, nell’androne si ricorda che sono esposti per tutto il periodo natalizio i cinque presepi vincitori del concorso lanciato dal sindaco, rivolto ai cittadini. I presepi saranno visitabili tutti i giorni negli orari di apertura del Comune, il sabato e la domenica anche dalle 17 alle 19. Oppure si può raggiungere Fiorenzuola dove c’è la tradizionale esposizione del “Borgo Presepe“ con una settantina di rappresentazioni sacre realizzate in modo creativo e visibili dal 8 dicembre al 6 gennaio, tra Fiorenzuola di Focara e Colombarone. Molto bello e sempre più ricco è il presepe che si estende per 12 metri quadrati, realizzato da Roberto Fazzi a beneficio della parrocchia di Santa Maria delle Fabbrecce: la chiesa è sempre aperta anche per accogliere i tanti appassionati di arte presepiale.

s.v.r.