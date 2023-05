"Mostro di 30 metri, rovina tutto" Già raccolte 60 firme per toglierlo

di Giorgia Monticelli

Immaginate di svegliarvi una mattina, aprire la finestra del vostro balcone e trovarvi alla vista non più solo una distesa di mare limpido, ma anche una mega antenna di 30 metri su cui sono riposte 3 parabole e 7 ripetitori. È successo circa una settimana fa ai cittadini di Fiorenzuola di Focara che, a loro dire, erano all’oscuro dell’autorizzazione data dal Comune di Pesaro all’azienda francese "Iliad" per la realizzazione della stazione base a due passi dal cimitero.

E in Paese, da qualche giorno, non si parla d’altro: "Un mostro di 30 metri che disturba e rovina tutto il paesaggio. Inoltre, è ben visibile da ogni punto del Paese e quindi non sfugge allo sguardo né di noi cittadini né dei turisti che verranno in visita già dalle prossime settimane. Noi – dice Isabella Tamburini, residente a Fiorenzuola, a due passi dal campanile del paese – non sapevamo nulla. Ci eravamo accorti di una gru che da qualche giorno lavorava vicino al cimitero ma pensavamo a qualche lavoro nella struttura. E invece, poi, la sorpresa. Una brutta sorpresa".

Non si sono risparmiati al giudizio negativo nemmeno i due coniugi e vicini di casa della Tamburini che indicavano con disprezzo la maxi antenna: "E pensare che noi non possiamo nemmeno mettere i pannelli solari sopra i tetti, per non rovinare il decoro del borgo – dicono Anna Saudelli ed Emilio Gasperi -. Ci sono tante altre cose a cui pensare, per esempio la creazione di nuovi parcheggi per noi residenti o la sistemazione delle strade franate e distrutte che sono pericolose per i cittadini".

Arrabbiata e delusa anche la signora Silvana Gasperi che si sente abbandonata: "Non ci ascolta più nessuno, valiamo zero per il Comune. Veniamo a scoprire le cose una volta costruite, quando ormai non possiamo fare più nulla. Da adesso, ogni volta che aprirò la finestra della mia camera, oltre al meraviglioso paesaggio, mi ritroverò questo obbrobrio".

Intanto, nel bar più frequentato del paese si è avviata una raccolta firme che verrà presentate nei prossimi giorni con un esposto alla Procura. "Siamo arrivati a oltre 60 firme in due giorni – dice Simone Romani, titolare del bar – perché qua nessun residente, e nemmeno i turisti, vogliono vedere quell’antenna. Se lo avessimo saputo prima ci saremmo sicuramente mossi organizzando un comitato, come avevano fatto nel quartiere Montegranaro lo scorso anno". Ma la speranza sembra essere l’ultima a morire: "Speriamo di farla togliere in un modo o nell’altro – conclude Alma Rodani, del ristorante ’Le Rupe’ -. Non è possibile rovinare un paesaggio così bello e suggestivo".