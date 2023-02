"Motivazioni giuste, e niente sconti di pena"

"Niente e nessuno potrà restituirci i nostri cari, ma almeno un minimo di giustizia si sta facendo strada". E’ la prima frase pronunciata ieri da Giuseppe Orlandi e dalla moglie Paola - genitori di Mattia, il 15enne di Frontone tra le sei vittime della strage della ‘Lanterna Azzurra’ consumatasi nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018 – leggendo le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione lo scorso 12 dicembre ha confermato le condanne nei confronti della ‘banda dello spray’, con pene che vanno dai 12 anni e mezzo ai 10 anni e 9 mesi.

"Se non fosse stato utilizzato a fini lesivi lo spray urticante – hanno evidenziato i supremi giudici - non si sarebbe creata una situazione (incontrollabile) di panico generalizzato, le vittime non sarebbero state costrette a fuggire e a percorrere la rampa dell’uscita di sicurezza n. 3, né sulla stessa vi sarebbe stata la presenza di una massa di persone pressante sulle balaustre. La morte delle sei vittime deve ritenersi una conseguenza, ampiamente prevedibile di una specifica situazione di pericolo determinata dalla condotta intenzionale degli imputati che, consapevolmente, avrebbero partecipato all’utilizzo dello spray proprio per innescare una situazione di confusione generalizzata, strumentale alle condotte predatorie poi effettivamente poste in essere". Insomma, senza l’azione della banda composta dai 6 giovani della Bassa Modenese la strage non ci sarebbe stata.

"Quello che è scritto nelle motivazioni è sacrosanto – riprendono Paola e Giuseppe – ed è giusto che non ci siano stati sconti di pena. Anzi, un massimo di 12 anni e mezzo è davvero poco per chi ha sulla coscienza la vita di sei persone. La nostra speranza è che certi comportamenti non si verifichino più in nessun locale d’Italia e del mondo". Anche se a Giuseppe e Paola non basta, perché la loro comprensibile sete di giustizia guarda oltre: "Quello contro la banda dello spray era solo il primo capitolo. Noi e tutti familiari delle vittime di quella maledetta notte adesso siamo concentrati sul processo ai cosiddetti ‘colletti bianchi’, quelli che hanno rilasciato i permessi per riaprire quel locale; e venerdì saremo al tribunale di Ancona per la prossima udienza. Perché è vero che il comportamento della banda dello spray ha innescato tutto, generando il panico e il fuggi fuggi, ma rimane il fatto che quello era un deposito agricolo e non aveva affatto i requisiti per essere adibito a locale da ballo e per ospitare eventi. Da più di quattro anni, da quel maledetto 8 dicembre del 2018 – concludono Giuseppe e sua moglie Paola –, pensiamo ogni istante a Mattia e la nostra principale ragione di vita è ottenere giustizia, perché quella che ci ha stravolto l’esistenza e ci ha impedito di veder crescere nostro figlio, il nostro unico figlio, è una tragedia che si poteva e che si doveva evitare".

Sandro Franceschetti