Moto Aprilia contro auto Suzuki: in ospedale il centauro 28enne

Ancora un incidente sulla strada regionale 257 Apecchiese, a rimanere ferito, con necessario ricovero all’ospedale, un giovane motociclista di Urbino. E’ successo l’altro ieri pomeriggio attorno alle ore 15: un motociclo Aprilia, condotto da un 28enne residente a Urbino, percorrendo la SR n. 257 che da Città di Castello va verso Apecchio, si scontrava con un’autovettura Suzuki condotta da un uomo di 75 anni residente a Città di Castello che, proveniente dalla strada comunale che conduce in località Antirata, si stava immettendo sulla strada regionale Apecchiese.

A seguito del violento impatto con l’auto, il conducente del motociclo è stato sbalzato dal mezzo e, dopo un volo, è caduto a terra. Sono intervenute sul posto due pattuglie della Polizia locale di Città di Castello per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico. Il personale sanitario del 118 dopo aver stabilizzato il giovane, con autoambulanza ha trasportato il motociclista infortunato all’Ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. L’Apecchiese, SR “257“, purtroppo troppo spesso è luogo di incidenti (specialmente durante gli weekend) che in modo particolare coinvolgono dei motociclisti attratti da un’arteria stradale caratterizzata da una gran quantità di curve, quasi da record in rapporto ai chilometri totali. Sono infatti 141 le curve rilevate e rese note dai tecnici della Provincia di Perugia, alle quali si aggiungono 12 rettifili, alcuni dei quali in semicurva.

am. pi.