Le moto anteguerra Benelli e la musica di Rossini: concerto lirico in piazza a Pesaro

Pesaro, 2 marzo 2025 – Il rombo delle motociclette anteguerra Benelli e le note della musica di Gioachino Rossini sono risuonate questa mattina in piazza del Popolo per l’evento la ‘Musica della Moto’, organizzato da Registro Storico e Moto Club Benelli, Cimp (Concorso nazionale musicale Città di Pesaro) e Comune di Pesaro per celebrare il (non) compleanno del compositore.

Protagoniste della giornata venti motociclette anteguerra appartenenti alla collezione del Museo Benelli arrivate in piazza per fare da cornice ad un concerto lirico dedicato al Genio pesarese. Ad esibirsi sul palco allestito attorno alla Biosfera sono stati i migliori cantanti lirici che hanno partecipato al Master Class di Mirca Rosciani (che li accompagnava al piano) e che si è tenuto ieri a Casa Rossini. Con loro la professoressa del Conservatorio Rossini, Francesca Matacena.

Per il gran finale a salire sul palco è stata una motocicletta che ha fatto la storia: la Benelli 350 da Gran Premio di Renzo Pasolini, messa a disposizione dalla famiglia del collezionista Luciano Battisti e che grazie al tecnico Ivano Balestrieri è stata accesa per sprigionare tutto il suo sound incantando i presenti all’evento, esibendosi nel mitico ‘Rombo di tuono’. Ad aprire la giornata è stato il direttore del Museo Benelli, Paolo Marchinelli: “La Musica della Moto – ha detto – è un progetto che portiamo avanti ormai da tanti anni per valorizzare due tratti distintivi di questa città: la musica e la motocicletta. Il sound delle motociclette Benelli è unico, forse perché in questa città è nato proprio Rossini”.

Con lui la professoressa del Conservatorio Francesca Matacena: “Cimp è un teatro in movimento – spiega –. Essere nella piazza principale di Pesaro insieme alla storia del motociclismo e della Benelli è una grande emozione”. Presente anche il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: “Questa bella iniziativa è diventata ormai una tradizione pesarese. Stiamo lavorando per far sì che Pesaro sia sempre più conosciuta come Terra di Piloti e Motori, e il Museo Benelli è il fulcro di questo bellissimo progetto. L’auspicio è quello che si possa partire quanto prima con gli interventi all’Ex Tribunale, consapevoli che ci vorranno ancora diversi mesi. Un intervento di circa 2 milioni di euro che ci consentirà di realizzare il Museo Nazionale della Motocicletta, che andrà ad arricchire la rete museale dedicata ai motori”. Con lui anche il vicesindaco, Daniele Vimini: “Il Museo Benelli è il museo più musicale d’Italia – ha ricordato – merito di un’organizzazione che fa funzionare tutto come un’orchestra. Un bel momento di musica e motori, molto apprezzato dalla città, come dimostra la presenza di tante persone in piazza questa mattina”.