Moto, bici e l’arte di Sguanci Ecco i super-esperti dei tre musei

Per fare un museo ci vuole un comitato scientifico. A maggior ragione se lo stesso stabile dovrà contenere tre, e dico tre, percorsi museali tra loro autonomi, uniti dall’ambizione di fare sinergia. Di che parliamo? Del Museo Nazionale della Motocicletta, del Museo Sguanci e del Museo della Bicicletta tutti collocati all’interno dellex Tribunale in via San Francesco. Ieri l’amministrazione ha individuato i membri del comitato scientifico a monte del nuovo complesso culturale che aprirà i battenti in città. Per ora i soldi – 3,5 milioni di euro – ci sono per la ristrutturazione del contenitore: lo stabile dell’ex tribunale.

Il Comune ha appena completato la gara per la progettazione esecutiva dei lavori e giustamente ha individuato il comitato – autore dei contenuti museali – affinché le due progettazioni possano dialogare e ottenere un allestimento armonioso. "Il comitato – spiega il vicesindaco Daniele Vimini – darà le indicazioni storico, artistico e funzionali a supporto dei lavori di ristrutturazione dell’ex tribunale". Per il Comune di Pesaro, faranno parte del Comitato: Franco Arceci, coordinatore progetti strategici; Vimini; l’assessore Riccardo Pozzi; Marcello Smarrelli, storico dell’arte, esperto dell’opera di Sguanci; Cristina Maroncelli, rup del servizio Opere pubbliche e Silvano Straccini, direttore la neoFondazione Pescheria. Per il Ministero della Cultura ci sarà Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio, dirigente, storica dell’arte. Per l’associazione Terra di Piloti e Motori contribuirà il presidente Alberto Paccapelo. Per le Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI) parteciperà Mauro Pasotti, referente area motociclistica; Per il Museo Officine Benelli Paolo Marchinelli, direttore; Paolo Fontana, presidente del Registro Storico Benelli. Per il contesto storicosportivo della bicicletta sarà parte del team l’esperto Dario Corsi.

Solidea Vitali Rosati