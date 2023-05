Moto d’acqua e gommoni, sfila la Protezione civile

I gommoni e le moto d’acqua al Miralfiore, difficili da vedere a cose normali. Era una delle attrattive, anche per i bambini, di ieri mattina, il giorno in cui è iniziata la Settimana della Protezione Civile in programma fino al 14 maggio, da mattina a sera, al Parco Miralfiore. "È una bellissima parata senza armi - ha detto Enzo Belloni, assessore all’Operatività – in cui “mettiamo in mostra” il valore dei volontari che, specialmente in questi ultimi anni, sono stati, gratuitamente, in prima linea sulle emergenze del territorio. In questa settimana potranno raccontare ciò che fanno e dare informazioni importanti, soprattutto ai bambini: iniziare da loro è fondamentale".

Presenti alla “festa”, decine di volontari del gruppo comunale di Pesaro e dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e quelli del comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana con laboratori per studenti, momenti di formazione e dimostrazioni.

"La Protezione civile è un sistema condiviso - aggiunge Ugo Schiaratura, coordinatore Gruppo comunale Protezione Civile di Pesaro -: se ognuno guarda al suo orticello non funziona, se ciascuno si mette in prima linea collaborando, miglioriamo e potenziamo le nostre attività e il nostro ruolo. Per questo è bello essere qui, insieme alla Croce Rossa e a tanti colleghi".

Le iniziative della Settimana della Protezione Civile prevedono, al mattino, l’incontro con gli studenti di 20 classi (primarie e secondarie) a cui sono rivolti i laboratori e le attività di Protezione civile e Cri. Nel pomeriggio, gli spazi saranno aperti per spiegare ai cittadini il Piano di emergenza dei vari quartieri e per ammirare gommoni e attrezzature per le varie emergenze.