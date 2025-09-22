Moto leggendarie e piloti storici. La Benelli week illumina Pesaro

E’ da poco passato mezzogiorno quando, tra i tornanti della Strada Panoramica, si sente improvvisamente il rombo di centinaia di motociclette pronte a raggiungere il lungomare di Pesaro. In testa al gruppo ci sono tre purosangue del motociclismo mondiale: la Benelli 250 Gp di Kel Carruthers del 1969, guidata per l’occasione dal tre volte campione del mondo Eugenio Lazzarini; la Benelli 350 di Renzo Pasolini, campione d’Italia nel ’69, guidata dal tecnico Ivano Balestrieri e la Benelli 350 del 1972 portata alla vittoria a Pesaro da Jarno Saarinen, guidata dal nipote di Luciano Battisti, Enrico Sorcinelli.

Tre bolidi che guidano un lunghissimo serpentone di moto che dalla Panoramica termina poi la sua corsa di fronte al Moletto, tra centinaia di curiosi (accorsi anche dalla spiaggia) pronti a non perdersi lo spettacolo. Si è conclusa con questo bellissimo omaggio ai motori, la Benelli Week 2025, manifestazione di sette giorni dedicata alle due ruote, organizzata Registro Storico e Moto Club Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli Q.J., Regione Marche e Comune di Pesaro.

Un evento che durante tutta la settimana ha visto la partecipazione di oltre 2mila persone, tra cui anche numerosi motociclisti provenienti da ogni parte del mondo, come Germania, Olanda, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Svizzera, ma anche Stati Uniti, Australia, Argentina e Nuova Zelanda. "Quella che si è appena conclusa è stata una delle edizioni più belle e più partecipate della Benelli Week – dice Paolo Marchinelli, direttore del Museo Benelli -. Nella sola giornata di oggi (ieri, ndr) abbiamo visto sfilare per le strade di Pesaro motociclette che hanno davvero fatto la storia, con ben 50 moto anteguerra dove ovviamente Benelli l’ha fatta da padrone, fino ad arrivare agli esemplari dei giorni nostri".

"Siamo molto orgogliosi – aggiunge – che ogni anno così tanta gente decida di fare migliaia di chilometri soltanto per partecipare a questo evento, per conoscere la storia della Benelli e stare con noi. Già sappiamo che tanti stranieri hanno prenotato per l’anno prossimo, segno che questa manifestazione è entrata nel cuore di tantissimi appassionati di moto". Prima della sfilata sul lungomare, la giornata di ieri si è aperta con la tradizionale cerimonia della deposizione della corona d’alloro al busto di Tonino Benelli. Un momento di grande emozione a cui ha partecipato anche la famiglia Marco Benelli, scomparso nel giugno scorso, a cui era dedicata la giornata. Ad omaggiarlo anche il sindaco Andrea Biancani.

Terminata la cerimonia, il gruppo di motociclisti è partito alla volta di Gradara, dove si è svolta una visita guidata del borgo e un omaggio musicale dedicato a Gioachino Rossini ed organizzato dalla professoressa del Conservatorio Rossini, Francesca Matacena.