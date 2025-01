Moto storiche a tutto gas. Museo Benelli a +60%

Ottomila presenze, con un incremento di visitatori del 60% rispetto all’anno precedente e una crescita del 30% di appassionati provenienti dall’estero, attratti dalla storia e dalla tradizione motoristica di questa città. Sono questi i risultati del Museo Officine Benelli nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura, snocciolati in occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione che ricorre proprio quest’anno ed ottenuti anche grazie a campagne ed attività rivolte sia in Italia che all’estero. Nel 2024 i visitatori stranieri della collezione ospitata in viale Mameli sono arrivati soprattutto da Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Francia, Scandinavia e Grecia. Centinaia sono state le presenze provenienti anche da Stati Uniti ed Australia a cui si sommano i ragazzi delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

I 25 anni dalla fondazione sono anche l’occasione per presentare il programma di iniziative 2025 di Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro Tonino Benelli, le due associazioni che gestiscono il museo: "Quest’anno abbiamo già avuto tantissime prenotazioni – dice Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli - non solo per le visite al museo ma anche per partecipare alle manifestazioni. Prima tra tutte la Benelli Week, che quest’anno si terrà dal 15 al 21 settembre. Poi altre conferme come l’Eden Rock, manifestazione pensata per le moto degli anni ’70 e ’80, che si terrà il 6 aprile e il Motoraduno del Mare, in programma il 5 e 6 luglio. A queste si affiancheranno grandi novità come In moto nelle Marche, che si terrà il 28 e 29 giugno, dedicato alle moto storiche e Epoca Cross, in programma il 6 settembre, alla pista Junior Camp Tonino Benelli. Si tratta di un circuito che il Moto Club Benelli ha realizzato tre anni fa, dedicato non solo a piloti esperti di motocross ma anche ai più giovani che vogliono affacciarsi a questo bellissimo sport. Qui si allenano infatti decine di ragazzi e bambini dai 5 ai 18 anni, che partecipano anche a progetti di formazione organizzati al camp insieme a grandi campioni del motomondiale".

Marchinelli è orgoglioso anche dei passi in avanti fatti in questi 25 anni: "Abbiamo fatto tanta strada da quando nel 2000, grazie all’amministrazione comunale, abbiamo avuto la disponibilità degli storici stabili della fabbrica Benelli di viale Mameli. Dieci anni fa abbiamo anche ristrutturato tutto l’edificio, ultimo esempio di archeologia industriale della città, che oggi ospita una collezione di oltre 200 motociclette della storia Benelli e MotoBI".