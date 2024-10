Motociclismo Anche a Jerez Gaggi si conferma brillante

A Jerez de la Frontera nell’ultimo weekend del Mondiale 2024 di Supersport 300 Marco Gaggi ha dato nuovamente saggio delle proprie qualità e col suo lavoro ha contribuito alla conquista del titolo da parte del compagno di scuderia Aldi Mahendra. Il ventenne pilota fanese, testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere, ha collezionato un quinto ed un dodicesimo posto sul circuito andaluso, passando alla bandiera a scacchi rispettivamente ad appena 8 decimi di distanza e poco più di un secondo dai vincitori di gara 1 e 2. Il portacolori del team BrCorse di Arcore (Mb) ha così incamerato altri 15 punti in questo ottavo ed ultimo weekend iridato, chiudendo nono assoluto in classifica e secondo degli italiani a quota 96. "Sicuramente è stato un bel weekend, perché comunque siamo stati sempre molto veloci e competitivi in tutte le sessioni e nelle gare siamo stati in ballo per la vittoria fino alla fine – commenta lo stesso Gaggi –. Poi però si è privilegiato anche il gioco di squadra, per consentire ad Aldi di conquistare il titolo mondiale. Quindi nelle situazioni chiave ho lavorato per lui, aiutandolo a difendere il suo primato. C’è riuscito e sono davvero contento per lui, che è stato veramente bravo, e per il Team, che ha fatto un gran lavoro". La sua riflessione si allarga poi all’intera stagione: "E’ stata una stagione nel complesso positiva, perché siamo stati tutto l’anno tra i protagonisti".

b.t.