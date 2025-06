Motociclismo di qualità con “Griglia in piazza“

E’ questo di inizio estate un week end caldissimo non solo per la grande calura ma anche per due eventi di grande attrazione. E’ tornata da ieri pomeriggio la grande abbuffata di “Griglia in Piazza“ con il gran finale di oggi dalle ore 18 per degustare tante specialità di carni e pesce alla griglia con l’allegria di musica dal vivo. Come ogni edizione molti i profumi, divertimento, acquolina, buona musica, buon cibo e soprattutto tanti volontari al lavoro dietro griglie infuocate e che quest’anno soffriranno molto di più con la grande calura in atto. Lo scenario di una piazza dove molti turisti continuano a fotografare su cui si affaccia il Palazzo Comunale ed una serie di storici palazzi che le conferiscono lustro e un’atmosfera magica e rilassante, si impreziosisce ed ancor più stimolante con le varie specialità grigliate.

Altro grande appuntamento sempre in programma da sabato e oggi domenica, il 4° “Motoincontro del Divin Guzzista“ con qualche centinaio di centauri in sella alle loro vecchie e nuove Guzzi che sono arrivati in città. Un motoraduno ideato e tutt’ora organizzato da Ettore Gambioli in collaborazione con il Moto Club Cagli. Tanta è la curiosità degli appassionati per ammirare i mitici esemplari delle vecchie Guzzi e degli ultimi modelli della leggendaria casa di Mandello del Lario dove all’ingresso vi è in bella vista un busto scultore di Ettore Gambioli. Fu inaugurato qualche anno fa. Vari sono anche i bozzetti che riproducono fedelmente i numerosi esemplari delle moto Guzzi che questo cagliese, scultore e organizzatore del “Divin Guzzista“ ha prodotto ricevendo molti apprezzamenti da “guzzisti“ e dalla stessa casa di Mandello. Per tutti la gioia della “Griglia in Piazza“.

Mario Carnali