Motociclista 23enne nella scarpata

Una moto è finita nella scarpata ieri mattina a Fermignano. Alla guida c’era un giovane di ventuno anni del posto quando, nella mattinata di lunedì attorno le dieci e un quarto, ha perso il controllo del mezzo in maniera autonoma, infatti non sono rimaste coinvolte altre persone o mezzi. Il ragazzo è stato quindi portato al pronto soccorso di Urbino per gli accertamenti del caso. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Fermignano ma a quanto si apprende il giovane motociclista, classe 2003, ieri mattina transitava lungo la strada “745 Metaurense“ quando, uscito dalla curva, percorreva il rettilineo di via Metauro. Proprio lì avrebbe perso il controllo del motociclo di medie dimensioni quindi scivolando e finendo a terra, prima sulla banchina e poi nella scarpata sottostante. A bloccare la caduta il rovereto che avrebbe attutito il colpo e impedito un ben più rovinoso epilogo. Sul posto, oltre la Locale, sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 di Urbino.

fra. pier.