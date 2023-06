Motociclista cade sul Nerone. Arriva l’eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere un motocilista caduto per cause accidentali mentre percorreva ieri attorno alle ore 13, la tortuosa provinciale di Monte Nerone. Il centauro residente a Riccione, P. P. di 53 anni, faceva parte di un gruppetto di appassionati motociclisti, che invogliati dal bel tempo, avevano scelto di salire sul Nerone. Durante il percorso lo stesso perdeva il controllo della moto (di grossa cilindrata) e finiva violentemente a terra. Il motociclista (sui 50 anni) veniva soccorso dai compagni che provvedevano subito ad allertare il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato a Serravalle di Carda, dove nel campo sportivo è atterrata poi l’eliambulanza. Una volta issato a bordo è stato portato all’ospedale Torrette di Ancona per gli accertamenti sanitari di rito in modo particolare per un sospetto trauma cranico. Comunque il motociclista che sembra abbia perso conoscenza dopo la caduta sembrava rispondere positivamente alle prime sollecitazioni.