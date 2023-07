Motociclista sbatte contro auto in sosta sull'Apecchiese, trasferito in codice rosso ad Ancona

Altro incidente stradale ieri sull’Apecchiese dove un motociclista ha sbattuto contro della auto in sosta all’altezza di Rio Vitoschio. Per cause da accertare, l’uomo è finito dritto contro le auto parcheggiate ai lati della strada da parte di tanti escursionisti che percorrono i sentieri. Il motociclista, finito violentemente a terra, è stato soccorso dal 118 e poi trasferito in eliambulanza ad Ancona. In un primo momento sembrava aver perso conoscenza ma poi con le prime terapie aveva ripreso conoscenza. E’ stato portato via per esser sottoposto ad una serie di verifiche sanitarie in codice rosso. L’Apecchiese si conferma essere una strada altamente pericolosa per le tantissime moto che la affrontano a velocità non compatibili col tipo di tracciato.