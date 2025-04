Motocislista ferito sull’Ardizio: portato ad Ancona

Un motociclista trasportato ad Ancona per i soccorsi del caso, lunghe file sul monte Ardizio. Sono gli effetti di un incidente stradale nella seconda parte del pomeriggio di ieri, attorno alle 18,30. Per cause ancora in corso di accertamento ad opera della Polizia locale, un uomo in sella a uno scooter è rovinato a terra lungo la panoramica Ardizio, davanti al "Tingolo". Trasportato ad Ancona, le sue condizioni non sembravano gravi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, in direzione Fano e Pesaro.