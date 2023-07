Motoraduno “Biker Sabi“ per ricordare tra amici Sabina Bolognini

Una nuova avventura in ricordo di un’amica che non c’è più. Nell’ambito dei Rock ‘n roll live days, la Sabi Motorbikes Crew di Fermignano organizza il primo motoraduno Memorial “Biker Sabi“, per omaggiare Sabina Bolognini, morta a ottobre 2022 in un incidente stradale a soli 51 anni. Proprio dal bar che la donna gestiva insieme al marito Giampaolo alle porte del paese, il Nerocaffè, partì nel 2019 l’avventura di un insieme di appassionati delle due ruote, che includeva anche lei: ai sette che diedero via al tutto, con delle uscite in moto sempre più frequenti, si sono aggiunti altri otto componenti e il gruppo ha preso per loro il nome di “Nerocaffémotocrew“. L’incidente di Sabina ha sconvolto tutti, ma Giampaolo ha deciso di ricompattare il gruppo e di istituzionalizzarlo, fondando la Sabi Motorbike Crew e affiliandola al Motoclub CCMotorday di Perugia. Il programma del memorial è diviso in due giorni, con le iscrizioni per il sabato che apriranno alle ore 11, in piazza Garibaldi, e la possibilità di pranzare agli stand gastronomici presenti. Dalle 14.30 alle 19 ci saranno l’esposizione di moto Honda e i test ride a cura di Moto al Bivio, mentre alle 16 si partirà per un giro di circa due ore e mezza e al rientro comincerà la serata dei Rock ‘n roll live days. Domenica si replicherà, con iscrizioni dalle 8, altre esposizioni e test ride di moto Morini e moto Honda a cura di Morelli Moto e Moto al Bivio, stand di abbigliamento di Elettronica in Moto e motogiro dalle 10, con visita e aperitivo nella Cantina Lucarelli (al costo di otto euro). Alle 17 le premiazioni. Prenotazioni e info contattare Giampaolo (349 6059275) o Marco (345 5796245). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Nicola Petricca