Motoraduno del Mare, due giorni di passione per i motori a Pesaro

Torna oggi e domani il tradizionale appuntamento col Motoraduno del Mare, del Moto Club Pesaro "T. Benelli" in concomitanza con la Festa del Porto e valido come selettiva del Campionato Italiano Turismo FMI. Una due giorni di passione per i motori che richiama motociclisti da ogni parte.

Due i tour con le guide esperte del Moto Club. Oggi alle 16.30 dal Museo Officine Benelli di Pesaro (iscrizioni dalle 15), per affrontare le curve della Panoramica e, a seguire, cena nel giardino del Museo. Domani, partenza alle ore 10.15 (iscrizioni dalle 8) da via Calata Caio Duilio di Pesaro, di fronte all’area dell’ex Consorzio agrario. Si guida tra le curve dell’entroterra fino a Tavullia, patria del motociclismo e di Valentino Rossi.

Al ritorno a Pesaro, pranzo conviviale con premiazioni come da tradizione. Un grazie particolare va dagli organizzatori al Consiglio regionale delle Marche, al Comune di Pesaro e alla Capitaneria di Porto che hanno permesso la attesa manifestazione. Info e prenotazioni:

www.officinebenelli.it