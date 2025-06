La seconda tappa della 1000curve 2025 si è conclusa, trasformando per un intero weekend le strade delle Marche in un paradiso per gli appassionati delle due ruote. Oltre 60 partecipanti hanno preso parte alla tappa del Campionato Turismo Adventuring Nazionale FMI, affrontando percorsi mozzafiato e curve studiate per celebrare l’incontro tra moto, natura e passione. Partita il 21 giugno da Sassocorvaro Auditore passando per Monte San Martino e terminata a Cagli, la manifestazione ha incarnato l’essenza della 1000curve: una celebrazione della guida rilassata e del legame profondo tra motociclisti, strada e territorio. Grazie a itinerari su strade secondarie e agli iconici "cookies", i partecipanti hanno potuto collezionare curve e scalare una classifica che premia la passione più che la competizione. "Partecipare alla 1000curve non è semplicemente prendere parte a un evento, ma vivere un’esperienza che riconnette i motociclisti con la strada e con sé stessi,- ha spiegato l’organizzatore Michele Piersantini, rappresentante di Asd 1000curve. - Le Marche, con i loro paesaggi mozzafiato e l’ospitalità unica, si confermano la cornice ideale per questa manifestazione". Al centro dell’evento c’è l’applicazione digitale sviluppata grazie al finanziamento del Bando Regionale Servizi Digitali, messa a disposizione del territorio per i prossimi due anni: uno strumento che consente ai motociclisti, anche fuori evento, di ripetere l’avventura e vivere il territorio da protagonisti, con mappe, roadbook e sfide a portata di smartphone e di manubrio.

l. d.