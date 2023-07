Motozappa sul polpaccio Rischia di dissanguarsi

E’ arrivata l’eliambulanza, ieri mattina a Orciano, per soccorrere un pensionato 77enne, feritosi seriamente a una gamba mentre stava utilizzando una motozappa su un’area di sua proprietà. L’incidente si è verificato attorno alle 10. L’uomo era nella casa di campagna di famiglia, dove abitava da giovane, e stava fresando una porzione di terreno con la motozappa, quando qualcosa è andato storto ed ha subito una profonda lesione al polpaccio dell’arto sinistro, che ha iniziato a sanguinare copiosamente.

Nonostante il dolore e il comprensibile spavento, il 77enne è rimasto lucido ed è riuscito a salire in macchina e a raggiungere la casa in cui vive, in via De Gasperi, a meno di un chilometro dal luogo del sinistro. Qui c’erano la moglie e uno dei figli, che l’hanno aiutato a scendere dall’auto e hanno immediatamente allertato il 118, tamponandogli, nel frattempo, la ferita. Sul posto, oltre all’ambulanza della Potes di Orciano, sono arrivati in pochi minuti anche i carabinieri della stazione di Terre Roveresche agli ordini del luogotenente carica speciale Antonio Meduri, la polizia locale e, poco dopo, il velivolo ‘Icaro’. Quest’ultimo è atterrato in un campo a circa 500 metri di distanza, in prossimità del consorzio agrario.

Intanto il personale dell’emergenza sanitaria si stava già occupando del pensionato, che dopo un significativo calo di pressione arteriosa è tornato a far registrare parametri vicini alla norma. All’ospedale regionale di Ancona, dopo i controlli sulle sue condizioni generali, nel pomeriggio l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per fronteggiare la ferita al polpaccio. Ancora da definire con esattezza la prognosi, ma è certo che non è assolutamente in pericolo. Da valutare, invece, le condizioni dell’arto, sulle quali comunque, ieri sera, circolava ottimismo circa un recupero della piena funzionalità.

