Movida: spariscono i decibel. Musica fino alle 2 anche in zona porto

Non solo viabilità e parcheggi. Quando si parla di estate, non si può non parlare dell’orario dell’ascolto musica nei locali. E per questo l’amministrazione comunale, con anticipo rispetto agli altri anni, ha già definito il piano della prossima stagione estiva che riguarda in particolare le zone di Sottomonte, Campo di Marte e l’area portuale. "Abbiamo diviso la zona mare in cinque aree (Sottomonte, viale Trieste, Porto, Baia Flaminia Piazza Europa e Baia Campo di Marte), raggruppate però in tre fasce orarie – dice il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani –. Nell’area 1, che va dal sottopasso dei Gelsi a Fosso Sejore e nell’area 5 (Baia Flaminia Campo di Marte) si potrà tenere musica da domenica a giovedì fino all’1, mentre il venerdì e il sabato fino alle 3. Nell’area 2 (dal sottopasso dei Gelsi a viale Trieste, angolo via Gorizia) e nell’area 4 (Baia Flaminia area piazza Europa) da domenica a giovedì si potrà suonare fino alle 24, il venerdì e il sabato fino all’1. Infine, una nuova area, che va da viale Trieste dall’angolo di via Gorizia, calata Caio Duilio e strada tra i Due Porti, dove da domenica a giovedì si potrà suonare fino all’1, mentre il venerdì e il sabato fino alle 2. Le attività potranno richiedere fino a 4 deroghe (escluso il giorno di ferragosto e quello della Notte delle Candele dove l’orario di chiusura è già previsto per le 3) che saranno concesse a discrezione dell’Amministrazione. Abbiamo deciso di non riproporre la limitazione dei decibel dopo una certa ora, come era previsto lo scorso anno – conclude Biancani – perché era praticamente impossibile anche controllare. In questo modo sarà tutto più chiaro e le attività economiche potranno già da ora organizzarsi per rispettare queste regole".

Il sindaco di Pesaro conclude: "Abbiamo ridefinito gli orari dell’ascolto musica tenendo insieme le esigenze dei residenti ma anche quelle dei turisti, delle attività commerciali e dei giovani che si vogliono divertire – dice Biancani –. Un piano che si somma al ricco programma degli eventi presentato la scorsa settimana, che vuole rendere la nostra città accogliente, stimolante, capace di promuovere eventi culturali di altissima qualità, ma anche momenti di svago per tutti".